Kayseri Protokolü Ulaşım İhtiyaçlarını Görüştü

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Kayseri protokolü; Kayseri'nin ulaşım ihtiyaçlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Kocasinan'da bir araya geldi. Toplantıda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şehrimizin yol altyapısını güçlendirmek için önemli projeler üzerinde istişarelerde bulunduk. Hedefimiz, Kayseri'nin ulaşım ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için projeleri hızla hayata geçirmektir" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Dr. Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ü makamında misafir etti. Kayseri'de ulaşımla ilgili yapılan çalışmalar ve yapılacak yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; "Hep birlikte Karayolları Bölge Müdürümüzü dinledik ve kendisi bizlere çok değerli bilgiler sundu. Ardından, bundan sonraki süreçte yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Şehrimizin yol altyapısının güçlenmesi için mevcut projelerin hızla ilerlemesi ve yeni projelerle ilgili olabilecek konuları arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Bölge Müdürümüze verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Kayseri'nin ulaşım ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılamak için gayret göstereceğiz. Ayrıca, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Şehirle ilgili olarak düzenli aralıklarla her alanda istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar ise; "Kayseri'mizde 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün en güzel örneğini sergiliyoruz ve bu anlayışla hemşehrilerimize daha konforlu ve daha ferah bir şehir sunuyoruz" dedi. Kayseri'deki uyum kültürünün şehre bereket olarak yansıdığını ve daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri'miz, uyum ve birliktelik kültürü açısından tüm ülkeye hep iyi bir örnek olmuştur. Bizler de bu uyumu artırarak devam ettiriyoruz. Kayseri için; belediye başkanları, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışmanın neticesinde birlikte hareket etme kültürü her geçen gün güçlenmiş ve bu sayede hizmette kaliteyi de artırmış oluyoruz. Kayseri'miz, 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün en güzel örneğini sergiliyor ve bu doğrultuda hemşehrilerimize daha ferah ve daha konforlu bir şehir sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar; Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini daha da ileriye taşımak için 'Ortak aklı' daha fazla harekete geçirerek, daha modern bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ