Kayseri protokolünden Hacılar çıkarması

Hacılar Belediyesi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaparak Kayseri protokolünü ağırladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın öncülüğünde gerçekleşen buluşmaya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Murat Cahit Cıngı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ziyaret vesilesiyle büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün burada şehrimizin kıymetli yöneticilerini ağırlamak, ilçemizin meselelerini doğrudan aktarmak bizim için çok kıymetliydi. Devletimizin ve partimizin en üst kademelerinden gelen destekle Hacılar'ı daha da ileriye taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

Başkan Özdoğan: "Hacılar'ın geleceği için el ele veriyoruz"

Ziyaret kapsamında Hacılar'da yürütülen projeler, yatırım planlamaları ve vatandaş talepleri hakkında bilgi veren Başkan Özdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Hacılar'ımızda hizmetin çıtasını her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz. Tüm kamu kurumlarımızla sağladığımız uyum ve iş birliği ilçemizin kalkınmasına büyük ivme kazandırdı. Bugünkü buluşmada da bu sinerjiyi bir kez daha görmekten onur duydum" dedi.

ustafa Elitaş: "Hacılar Model Bir İlçe Olma Yolunda Emin Adımlarla Yürüyor"

Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Hacılar'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hacılar, yalnızca fiziki yatırımlarla değil; sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki dönüşümüyle de dikkat çekiyor. Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan kardeşimiz gerçekten örnek bir çalışma sergiliyor. Gerek altyapı projeleri, gerekse sosyal belediyecilik anlamında önemli adımlar atılmış durumda. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, ilçemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve beraberindeki protokol üyeleri, ziyaretin akabinde Hacılar esnafını ziyaret ederek sohbet etti. - KAYSERİ