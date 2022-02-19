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Kayseri Şeker 15 TL/Ton prim verecek - Son Dakika

Kayseri Şeker 15 TL/Ton prim verecek

19.02.2022 00:58
Kayseri Şeker 15 TL/Ton prim verecek

Kayseri Şeker 2-11 Şubat 2022 tarihlerinde ödemesini gerçekleştirdiği 2021 yılı pancar bedeline ilave olarak ton başına 15 lira prim ödemesi yapma kararı aldı.

Kayseri Şeker 2-11 Şubat 2022 tarihlerinde ödemesini gerçekleştirdiği 2021 yılı pancar bedeline ilave olarak ton başına 15 lira prim ödemesi yapma kararı aldı. Prim ödemeleri 22 Mart 2022 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Kayseri Şeker, Kayseri Yozgat, Sivas ve Tokat bölgelerinden 13 bin 878 çiftçi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde 2021 yılında aldığı pancar bedeli için yıl içerisinde verdiği ayni ve nakdi avanslar sonrası kalan 582 milyon 444 bin 584 liralık tutarı 2-11 Şubat 2022 tarihleri arasında çiftçilerin hesaplarına yatırmıştı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in, 2021 yılı pancar bedeli olarak toplamda 1 milyar 352 milyon 126 bin 111 lira ödeme gerçekleştirdiğini hatırlatarak; "Kayseri Şeker bu tutara ilave olarak 15 TL/ton prim ödemesi yapma kararı aldı. Prim ödemesi 22 Mart 2022 tarihinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çiftçilerimiz güle güle harcasınlar" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Şeker 15 TL/Ton prim verecek - Son Dakika


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