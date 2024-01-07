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Kayseri Spor A.Ş. Sporcuları Okçuluk Yarışmasından Türkiye Şampiyonluğu ile Döndü - Son Dakika
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Kayseri Spor A.Ş. Sporcuları Okçuluk Yarışmasından Türkiye Şampiyonluğu ile Döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş.'nin başarılı sporcuları, Antalya'da düzenlenen 24 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması'nda farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye İkinciliği ve Türkiye Üçüncülüğü elde etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor alanına verdiği önem ve yapılan yatırımlar sayesinde spor, Kayseri'nin yaşam şekli haline gelirken, aynı zamanda başarılı sporcular yetiştirilerek Türkiye'ye kazandırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Spor A.Ş. Sporcuları Okçuluk Yarışmasından Türkiye Şampiyonluğu ile Döndü
07.01.2024 - 13:38,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin spor lokomotifi olan Spor A.Ş.'nin başarılı sporcuları, Antalya'da düzenlenen 24 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması'ndan farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye İkinciliği ve Türkiye Üçüncülüğü ile döndü.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği spor alanında yapmış olduğu yatırımlar ve sporculara vermiş olduğu desteklerle, sporun bir yaşam şekli haline getirilmesini sağlarken diğer yandan da Türkiye'ye başarılı sporcular kazandırıyor.

Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları, 3-7 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2024 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması'na katıldı.

Yarışmada Klasik Yay U21 Erkek kategorisinde Kutay Tek Türkiye Şampiyonu olarak Kayseri'yi ve Büyükşehir Belediyesi'ni gururlandırdı.

Öte yandan Klasik Yay U21 Kadınlar kategorisinde Fatma Maraşlı Türkiye Üçüncüsü, Klasik Yay U21 Erkek Takım kategorisinde Kutay Tek, Kamil Türkmen, Hamza Yücel Türkiye İkincisi olma başarısı gösterdiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Spor A.Ş. sporcularını ve antrenörler Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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