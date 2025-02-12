Kayseri STK\'ları Suriye\'yi Ziyaret Etti

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Kayseri'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 11 kişilik ekip, Esad rejiminin devrilmesi sonrası halkın genel ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Suriye'yi ziyaret etti.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin koordinesinde Kayseri Valiliği'nin oluru ile Suriye'yi ziyaret eden grupta Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Arslantürk ve Kayseri Darülaceze Vakfı Başkanı Ömer Faruk Aksebzeci de yer aldı. Ziyaretin amacının Halep ve çevresinin güncel durumunu gözlemlemek ve bölge halkının ihtiyaçlarını tespit etmek olduğu belirtildi. Heyetin yerinde yaptığı incelemelerde, Esad sonrası kurulan yeni rejimin mevcut durumu ve ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorluklar hakkında bilgiler edinildi.

Heyet üyeleri, gözlemlerini ve elde ettikleri bilgileri Kayseri'ye dönüşlerinde yerel yetkililerle ve ilgili kuruluşlarla paylaşarak, Suriye halkına yönelik yardım faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yapılan ziyaret, adeta bir enkaza dönüşen bölgedeki insanlık dramına dikkat çekmek ve toplum duyarlılığını artırmak adına da büyük önem taşıyor. - KAYSERİ