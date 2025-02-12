Kayseri STK'ları Suriye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri STK'ları Suriye'yi Ziyaret Etti

Kayseri STK\'ları Suriye\'yi Ziyaret Etti

Kayseri'den bir heyet, Suriye'nin ihtiyaçlarını tespit etmek için bölgeyi ziyaret etti.

12.02.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 11 kişilik ekip, Esad rejiminin devrilmesi sonrası halkın genel ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Suriye'yi ziyaret etti.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin koordinesinde Kayseri Valiliği'nin oluru ile Suriye'yi ziyaret eden grupta Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Arslantürk ve Kayseri Darülaceze Vakfı Başkanı Ömer Faruk Aksebzeci de yer aldı. Ziyaretin amacının Halep ve çevresinin güncel durumunu gözlemlemek ve bölge halkının ihtiyaçlarını tespit etmek olduğu belirtildi. Heyetin yerinde yaptığı incelemelerde, Esad sonrası kurulan yeni rejimin mevcut durumu ve ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorluklar hakkında bilgiler edinildi.

Heyet üyeleri, gözlemlerini ve elde ettikleri bilgileri Kayseri'ye dönüşlerinde yerel yetkililerle ve ilgili kuruluşlarla paylaşarak, Suriye halkına yönelik yardım faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yapılan ziyaret, adeta bir enkaza dönüşen bölgedeki insanlık dramına dikkat çekmek ve toplum duyarlılığını artırmak adına da büyük önem taşıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Güvenlik, kayseri, Ekonomi, Suriye, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri STK'ları Suriye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:30:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri STK'ları Suriye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.