Kayseri Tarımında Büyük Başarı: Kocasinan Belediyesi'nin Projeleri Örnek Gösteriliyor - Son Dakika
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Kayseri Tarımında Büyük Başarı: Kocasinan Belediyesi'nin Projeleri Örnek Gösteriliyor

Kayseri Tarımında Büyük Başarı: Kocasinan Belediyesi\'nin Projeleri Örnek Gösteriliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin tarımsal üretiminde Türkiye'de önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Aspir bitkisi üretiminde birinci sırada olmalarının yanı sıra, hayata geçirilen projelerle şehrin tarımsal potansiyelini artırmayı hedefliyorlar.

26.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:41
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TÜİK verilerine göre Kayseri'nin tarımsal üretimiyle Türkiye'de büyük bir başarıya imza attığını belirterek, özellikle 2021 yılından itibaren bizzat ekimini ve hasadını gerçekleştirdikleri aspir bitkisinin üretiminde birinci sırada olmalarından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca bu başarının mimarı olan ve Anadolu'nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkaran hemşehrilerine teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'nin tarım alanındaki katkıları, Kayseri'yi Türkiye genelinde tarımsal üretim sıralamasında üst sıralara taşıdı. Başkan Çolakbayrakdar'ın liderliğinde hayata geçirilen "Köyümde Hayat Var" ve "Tarımda Dijital Dönüşüm" projeleri, Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi, milli ve yerli tohum çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi, aspir bitkisi yetiştiriciliği, siyez ve gacer buğdayı üretimi gibi önemli projeler, Kayseri'nin tarımsal başarılarını pekiştirdi. Özellikle bu projeler, şehrin ekonomisine katkı sağlarken çiftçilere de büyük faydalar sundu. Kayseri'nin tarım alanındaki bu yükselişi, Türkiye genelinde örnek alınan bir model haline geldi.

Kayseri'yi tarım alanında da çağ atlattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin geleceği için çok önemli ve büyük yatırımlara imza attıklarını vurguladı. Kayseri'de Kocasinan'ın diğer ilçeler içerisinde en fazla tarımsal üretim yapan bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Geriye kalan yüzde 80'lik kısmı ise şehrin 15 ilçesi paylaşmaktadır. Bundan dolayı her alanda projeler geliştiriyoruz. Metropol ilçemiz olmasına rağmen kırsal ilçelerimizde yoğun bir şekilde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Bu noktada kendimize bu işi görev edindik. Çiftçi kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz. İşin diğer tarafında sanayi, savunma ve enerji ne kadar kıymetliyse gıda da o kadar kıymetli ve değerlidir. Bu doğrultuda yerelde kenti imkanlarımızla bu potansiyeli daha fazla yaygınlaştırmak için yoğun gayret ediyoruz. Özellikle tarım işletmeleri aile işletmeleridir ve günden güne tarım işletmeleri küçülüyor, yok oluyor. Gençler, tarımın içerisinde bulunmak istemiyorlar. Gençler, köyde kalmak istemiyorlar. Hatta ve hatta hem gittiğimiz köylerde duyduğumuz genç çiftçilerden, 'Başkanım kız vermiyorlar' diyorlar. Bu doğrultuda gençlerimizi bir özendirici ve tarımın içerisinde daha fazla olmaları için 'Köyümde Hayat Var Projesi'ni hayata geçirdik. Geleneksel yöntemlerle teknoloji buluşturarak tarımın yapılmasını daha doğru olabileceği kanaatindeyiz. Bölgede yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiğimiz; lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin hasadını yaptık. Bizim amacımız ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin, bölgemizin ekonomisine daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Biz biliyoruz ki; Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada her şartta ve her zaman çiftçilerimizin yanında ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Türkiye'de ilk 10'da 24 tane ürünü olduğunu ve ekili alan büyüklüğünde ise Türkiye'de 5'ncı sırada yer aldığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Her defasında tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiriyorum. Günümüzde yaşanan olaylar, tarımın ne kadar önemli olduğunun ispatı niteliğindedir. Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız hizmetlerle Kayseri'nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden olan Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet'in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca yıllardır devam ettirdiğimiz 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'daki 32 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Bunların hepsi ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir. Ayrıca ilçemizde şeker pancarı, arpa, buğday, ayçekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Projeler ile Türkiye'ye model olduklarını ve uygulamalarla Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir hamle yaşattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla her geçen gün ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Tarımında Büyük Başarı: Kocasinan Belediyesi'nin Projeleri Örnek Gösteriliyor - Son Dakika

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