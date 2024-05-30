Kayseri Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) danışma kurulu toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitenin çalışmaları ve gelecek hedefleri üzerine istişareler yapıldı.

30.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) danışma kurulu toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a vekaleten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na vekaleten Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Suat Türkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır, ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin ile Kayseri Üniversitesi mezunu Kadir Can Gökalp katıldı.

Danışma Kurulu toplantısında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'nin 2018-2024 yılları arasındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri Üniversitesi'nin diğer danışma kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile üniversitenin çalışmaları ve gelecek hedeflerine yönelik istişarede bulundular.

Ayrıca danışma kurulu üyeleri, Kayseri Üniversitesi'nin 2020-2024 Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleşmelerini değerlendirerek, 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde belirlenen amaçlar konusunda da görüşlerini belirttiler.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri Üniversitesi'nin diğer danışma kurulu üyelerine toplantıya katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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