Kayseri Üniversitesi tarafından Filistin halkına destek etkinliği çerçevesinde 'Gazze'deki Soykırıma Dur De' yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Üniversitesi tarafından Filistin halkına destek etkinliği çerçevesinde 'Gazze'deki Soykırıma Dur De' yürüyüşü gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi tarafından Filistin halkına destek etkinliği çerçevesinde \'Gazze\'deki Soykırıma Dur De\' yürüyüşü gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi, Filistin halkına destek etkinliği kapsamında 'Gazze'deki Soykırıma Dur De' yürüyüşü düzenledi. Cuma namazının ardından başlayan yürüyüşe üniversite senatosu, öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı. Yapılan basın açıklamasında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım lanetlendi ve batılı ülkelerin tutumları eleştirildi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Filistin halkına destek verenlere teşekkür etti.

10.05.2024 16:52
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Kayseri Üniversitesi tarafından Filistin halkına destek etkinliği çerçevesinde 'Gazze'deki Soykırıma Dur De' yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cuma namazının ardından 15 Temmuz Merkez Kampüsü yanındaki camiden başlayan yürüyüşe üniversite senatosu, öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı. 'Filistin Halkının Yanındayız' pankartı ve sloganlar eşliğinde üniversitenin ana nizamiyesi önüne kadar yapılan yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasında Kayseri Üniversitesi Öğrencisi Mehmet Ali Kilci, Kayseri Üniversitesi öğrencileri olarak, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı lanetlediklerini söyledi. 7 Ekim'den bu güne İsrail tarafından Gazze'de uygulanan soykırımın dünyanın gözü önünde aralıksız devam ettiğini kaydeden Kilci; "Türkiye başta olmak üzere birkaç ülkenin barış çabaları haricindeki tüm devlet yönetimlerinin vicdanları kararmış ve akılları tutulmuş vaziyettedir. Batılı ülkelerin dillerinden düşürmedikleri, özgürlük, insan hakları, barış ve demokrasi kavramlarının, öldürülenler Müslüman olduğunda, yine kendileri tarafından içlerinin nasıl boşaltıldığını bir kez daha ibretle ve öfkeyle takip ediyoruz. ABD'de soykırıma dur diyen vicdan sahibi üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin tavrı insanlık ve demokrasi adına bir umut ışığı yakmıştır. Ancak öğrenciler tarafından yapılan insani, vicdani ve barışçıl eylemlerin polis zoruyla ve kaba kuvvetle bastırılmaya çalışılması, kendini sözde demokrasi havarisi olarak gören ABD'nin demokratik değerlerinin iflası anlamına gelmektedir. Bugün tüm dünya; özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel kavramların Siyonist sermaye tarafından nasıl manipüle edildiğini çok acı bir tecrübeyle öğrenmiştir. Kayseri Üniversitesi öğrencileri olarak, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı lanetliyoruz. ABD ve diğer batılı ülkelerde üniversite öğrencilerinin barışçıl eylemlerine yapılan müdahaleleri kınadığımızı net bir şekilde ifade ediyoruz. 15. yüzyılın ikinci yarısında İspanya'da, 20. yüzyılda Almanya'da ve Bosna Hersek'te yaşanan soykırımlarda din, dil, ırk fark etmeksizin mazlumun yanında yer alan aziz Türk Milletinin fertleri olarak bugün de mazlum Gazze'nin yanında olduğumuzu açık şekilde ilan ediyoruz. Yeryüzünün vicdan sahibi tüm insanlarını, soykırımın durdurulabilmesi adına harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Masum Filistin halkının yanında olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı şiddetle kınadıklarını belirterek, Filistin halkına destek vermek için yapılan yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Üniversitesi tarafından Filistin halkına destek etkinliği çerçevesinde 'Gazze'deki Soykırıma Dur De' yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

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