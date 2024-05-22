Kayseri Üniversitesi ve Kayseri Valiliği işbirliğiyle \'Güçlü Birey, Sağlıklı Aile ve Gelişen Toplum\' konulu çalıştay düzenlendi

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Kayseri Üniversitesi ve Kayseri Valiliği işbirliği ile 'Güçlü Birey, Sağlıklı Aile ve Gelişen Toplum" konulu çalıştay düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Merkez Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Sarıoğlan Kaymakamı Mehmet Fatih Uçar, Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Eğitimci - Yazar Tahir Fatih Andı, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, toplumda aile yapısının, sağlam aile yapısının önemine dikkat çekti.

Rektör Karamustafa, "Biz Üniversitemizde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini yaklaşık iki buçuk yıl önce kurmuştuk. Kadın ve aile; sağlıklı, nitelikli bir toplum için önemlidir. Toplumun eğitimi nereden başlıyor? Toplumun eğitimi ana kucağında, baba ocağında başlıyor. Sonra mahallede, okulda, evde, mezara gidinceye kadar hayatın her evresinde devam ediyor. Tabi ki nasıl güçlü birey olunur? Bilgi ile donatılmış, kişiliği kuvvetli, özgüvene sahip, aynı zamana kendisine eleştirel bakabilen bireylerle güçlü olunur. Güçlü bireyler nerede yetişir? Aile içerisinde yetişir. Ana kucağında baba ocağında yetişir. O yüzden aslında bu üçlü arasında; güçlü birey, aile ve gelişen sağlıklı toplum arasında döngüsel bir ilişki vardır. Güçlü toplumlar güçlü aileyi ve neticede güçlü bireyleri oluşturur. Güçlü aileler, güçlü bireyler ise güçlü toplumları oluşturur. Bu döngüde güçlü bireylerin, güçlü ailenin ve güçlü toplumun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Biz, kadın ve aileyi çok önemsiyoruz. Kadın ve aileyi önemseyen bir inanç sisteminin, milli değerlerin ve kadim kültürün evlatlarıyız. Dolayısıyla bugün kendi kadim kültürümüzün güçlü bağları ve sağlam toplum yapımımızla kadına, aileye, bireye her zamankinden daha çok önem vermeli ve bunlar arasındaki bağların güçlü tutulması için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Bu açıdan bugün düzenlenen bu sempozyumu önemsediğimizi belirtir, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise, "Sürekli güçlü birey, sağlıklı aile, gelişen toplum diyoruz. Ben olaya farklı açıdan bakmak istiyorum. Olayı güçlü kadın, sağlam çocuk ve değişen toplum alanından değerlendirmek gerekiyor. Toplumda kadın güçlü olacak, kadın eğitimli olacak, kadın ayakları üzerinde duracak. Kadın ailenin temelini oluşturandır. Kadın ayakları üzerinde duramıyor ise eksik bir şey vardır. Kadın ekonomik özgürlüğe sahip olduğu müddetçe toplumun gelişimine olan katkısı daha fazla olacaktır. Bir de kadına yönelik şiddet konusu var. Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak görüyoruz. Ekonomik ve psikolojik şiddet gözümüzden kaçıyor. Eğer bir ailede kadına yönelik şiddet mevcutsa, bundan çocuğun gelişimi olumsuz etkilenir. Çocuk problemli hale gelir. O yüzden hem kadınlarımız, kızlarımız okuyacak, diplomalı olacak. Bir meslekleri ve sanatları olacak. Kendi ayaklarının üzerinde durmasını bilecekler. Eğer bunu sağlayamadığınız zaman, istediğiniz kadar sağlıklı aile deyin, olmaz. Yani kadınlarımızın, çocuklarımızın eğitimine çok önem vermeliyiz. Bu konuda yapıcı eleştiride bulunarak, eksiklerimizi ve yapmamız gerekenleri iyi görmeliyiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Aile ve toplum konusunun geniş boyutuyla ele alındığı oturumlar sonrası konuşmacılara plaket takdim edildi. - KAYSERİ