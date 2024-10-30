Kayseri\'ye 7/24 Kütüphane ve Girişimcilik Merkezi Kurulacak

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, girişimciliği ve yeni iş fikirlerini destekleyecek olan 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

"Ülkemizin en önemli girişimcilik platformlarından birini Kayseri'de hayata geçireceğiz"

Bu proje ile Kayseri'de gençlerin eğitimini ve girişimci ruhlarını geliştirmeye odaklanacaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimize nitelikli bir öğrenme ortamı sunmak için son 5 yılda 15 Akıl Küpü Kütüphanesi inşa ettik. Yeni Akıl Küpü Kütüphanelerimizi de hayata geçireceğiz inşallah. Onları da en kısa zamanda öğrencilerimizle buluşturmak için çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, Erciyes Üniversitesi'nin girişine 7/24 açık olacak bir kütüphane kuracağız. 7/24 Kütüphane ile birlikte, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni de (BTM) Kayseri'ye kazandırarak, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmek için uygun bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Bu merkez, katma değerin ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak bir alan oluşturacak. Burada girişimciler eğitimler alacak, fikirlerini yatırım aşamasına taşıyacak ve üretimler yapacak. Kayseri'nin girişimcilik alanında önemli bir adım atmasını sağlayacağız. Bu projeyle birlikte, Türkiye'nin en öncelikli girişimcilik platformlarından birini Kayseri'ye kazandırmış olacağız. Projemizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ