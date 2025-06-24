Kayseri Yıldızlar Ligi İçin Hazırlanıyor

Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Kız Takımı, hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

3 - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakaları için hazırlanan Kayseri ekibi hız kesmiyor. Kayseri ekibinin gerçekleştirdiği son antrenmana Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ziyaret ederek, katılacakları grup müsabakalarında sporcularımıza başarılar dilediler. Yapılan ziyarette sporculara destek sözü verilirken, Nevşehir'de yapılacak önemli organizasyonda Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine dair görüşler belirtildi. - KAYSERİ