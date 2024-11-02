Kayseri Zabıta Dairesi'nden Hızlı Çözüm: 1300 Talep Karşılandı - Son Dakika
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Kayseri Zabıta Dairesi'nden Hızlı Çözüm: 1300 Talep Karşılandı

Kayseri Zabıta Dairesi\'nden Hızlı Çözüm: 1300 Talep Karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, son bir ayda Alo 153 İletişim Merkezi ve diğer kanallara iletilen yaklaşık 1300 talebi çözüme kavuşturdu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde şehir sağlığı ve esenliğini sağlamak amacıyla denetim ve çalışmalar devam ediyor.

02.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı; Kayserililerin esenlik ve huzuru için sorumluluk alanındaki pek çok konuda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 1 ay içerisinde yaklaşık bin 300 talep çözüme kavuşturuldu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin adeta vitrini olan Zabıta Daire Başkanlığı, son bir ay içerisinde vatandaşlar tarafından zabıtanın sorumluğunda bulanan konularda Alo 153 İletişim Merkezi'ne, Zabıta hattına ve şahsen bildirilen yaklaşık bin 300 talep çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin sağlığı, düzeni ve esenliğini tesis etmek adına icra ettiği görevleriyle, doğrudan ve dolaylı kent yaşamına etki eden alanlarda Kayseri halkının huzuru için çalışma ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Zabıtası, çarşı içerisinde dükkan önü düzenlemeleri ve işgallerin giderilmesi, Toptancılar Sitesi bölgesindeki işgallerin giderilmesinin yanı sıra Ekim ayı içerisinde Tavukçu Mahallesi'nin 2'nci Etap çalışma bölgesinde yürütülen saha çalışmalarına da katkıda bulundu.

Ekipler ayrıca, servis araçlarından, ticari taksilere, marketlerden çevre kirliliğine kadar sosyal hayatı etkileyen her konuda çözüm odaklı çalışmalarını titizlik ve kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Zabıta Dairesi'nden Hızlı Çözüm: 1300 Talep Karşılandı - Son Dakika

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