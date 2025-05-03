Kayseri Zabıta Ekipleri Nisan\'da 1801 Denetim Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıtası; Nisan ayında bin 801 denetim yaparak tespit ettiği ihlal durumlarına 202 işlem uyguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'kentin vitrini' şeklinde nitelediği Büyükşehir zabıta ekipleri, her ay olduğu gibi Nisan ayında da denetimlerini sürdürdü. Ekipler, ay boyunca seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere, işgallere ve çevre kirliliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede seyyar satıcılara 460, servis ve ticari araçlara 270, dilencilere 420, fırın ve marketlere 221, işgallere 340 ve çevre kirliliğine yönelik olarak 90 denetimde bulunan büyükşehir zabıta ekipleri, toplam bin 801 denetimde 202 işlem uyguladı.

7 karakol, 7 araç ve toplam 72 personel ile denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyor. - KAYSERİ