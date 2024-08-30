Kayserili Hayırseverin Kan Bağışı Projesi Kayseri'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Kayserili Hayırseverin Kan Bağışı Projesi Kayseri'de Gerçekleşti

Kayserili Hayırseverin Kan Bağışı Projesi Kayseri\'de Gerçekleşti

Kayserili hayırsever Necati Uçar'ın 15 farklı ilde düzenlediği kan bağışı projesi, Melikgazi Belediyesi ve Türk Kızılay öncülüğünde Kayseri'de gerçekleşti. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kan bağışı yapan vatandaşları ziyaret ederek projenin önemine değindi.

30.08.2024 14:25  Güncelleme: 14:27
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Kayserili hayırsever Necati Uçar'ın 15 farklı ilde düzenlediği kan bağışı projesi, Melikgazi Belediyesi ve Türk Kızılay öncülüğünde Kayseri'de gerçekleşti.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırlarını ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kan bağışı yapan vatandaşları ziyaret ederek hayati önem taşıyan projenin önemine değindi. Sosyal sorumluluk projelerine destek olmanın, kan bağışı ve kök hücre tedavisi için farkındalık oluşturmanın öneminden bahseden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Cumhuriyet Meydanı'nda, şehir merkezindeyiz. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek önemli bir etkinlik bulunuyor. Sağ olsun hayırseverimiz Necati Uçar'ın destekleriyle Melikgazi Belediyemiz ve Türk Kızılay'ımızın öncülüğünde burada kan bağışı yapılıyor. Aynı zamanda kök hücre tedavisi için de birer tüp kan alınıyor. Kan bağışı ile birlikte kan ihtiyacı olan hastalara destek verilecek. Kök hücre tedavisi için alınan kan örnekleriyle de lösemi hastalarına destek verebilecek kişilerin teşhisi yapılmış olacak. Oyuncak sektöründe faaliyet göstermekte olup İstanbul'da yaşayan hemşehrimiz, hayırseverimiz Necati Uçar bu önemli kampanyaya destek oluyor. Burada kan veren vatandaşlarımıza oyuncak hediye edip aynı zamanda yiyecek, içecek ve tatlı ikram ediyor. Hayırseverimiz Necati Uçar'a, Yılmaz Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak kampanyaya destek veriyoruz. Türk Kızılay'ı burada kan alma işlemini ve kök hücre tedavisi için örnek alma işlemini gerçekleştiriyor. Türk Kızılay'ına da teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah kimseye sağlık sorunu vermesin. Sağlık sorunu olanlar, hastası olanlar da bu şekilde el birliğiyle tedavi edilecek inşallah. Melikgazi Belediyesi olarak bu süreçte her türlü desteği veriyoruz. Herkese geçmiş olsun diyorum. Projeye destek veren, kan veren ve kök hücre tedavisine destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi Belediyesi ile birlikte projeye destek veren Türk Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, "Öncelikle Kayseri halkımıza teşekkür ediyorum. Her zaman Türk Kızılay'ın yanında yer aldılar. Türkiye'deki en büyük kan bağışını burada gerçekleştireceğiz inşallah. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere projemiz üç gün boyunca devam edecek. Bu projeye destek veren Vali Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve Melikgazi bölgesine kurduğumuz kan bağışı çadırlarındaki desteklerinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum. Türk Kızılay Kan Merkezi olarak burada hem kan hem de kök hücre tedavisi için örnekleri alacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kan vermek can vermektir. Kan veren vatandaşlarımız kendi kanını da yenilemiş olup, kendi vücut sağlıklarına da katkı sağlamış oluyor. Kampanyamıza destek veren hayırseverimiz Necati Uçar'a da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu kampanyamız dolu dolu geçecek. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Palancıoğlu, uygulamanın 3 gün boyunca süreceğini belirterek kan vermek isteyen vatandaşların Pazar akşamına kadar bağış yapabileceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayserili Hayırseverin Kan Bağışı Projesi Kayseri'de Gerçekleşti - Son Dakika

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