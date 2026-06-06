Başkan Büyükkılıç\'tan Kayserispor için \'istişare\' görüşmesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile Kayserispor Kulübü Eski Başkanı Ali Çamlı'yı makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile Kayserispor Kulübü'nün önceki başkanı Ali Çamlı'yı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette şehrin en önemli marka değerlerinden biri olan Kayserispor'un mevcut durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen istişare toplantısında, Kayserispor'un daha güçlü bir yapıya kavuşması adına atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, şehrin ortak değeri ve en önemli birlik unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Kayserispor bu şehrin ortak değeri, hepimizin sevdasıdır. Bu sevdaya sahip çıkmak, takımımıza destek olmak ve geleceğine katkı sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un 7 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri genel kurula destek vermeye davet etti.

Şehrin tüm dinamiklerinin Kayserispor etrafında kenetlenmesinin önemine dikkat çeken Büyükkılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek takımımızın geleceğine hep birlikte katkı sunacağımıza inanıyorum" dedi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ortak hedefleri doğrultusunda istişare kültürünü sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu. - KAYSERİ