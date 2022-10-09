KAYÜ Aşçılık Öğrencileri 3 Kategoride Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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KAYÜ Aşçılık Öğrencileri 3 Kategoride Altın Madalya Kazandı

09.10.2022 15:49
KAYÜ Aşçılık Öğrencileri 3 Kategoride Altın Madalya Kazandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali çerçevesinde yapılan yemek yarışmalarında 3 kategoride altın madalya kazandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali çerçevesinde yapılan yemek yarışmalarında 3 kategoride altın madalya kazandı.

7-8-9 Ekim 2022 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilen lezzet festivalinin ikinci gün yemek yarışmalarında Kayseri Üniversitesi aşçılık programı öğrencilerinden Merve Işık 'Üniversitelerarası Genç Şefler Bireysel Ana Yemek 1. Kategorisinde' klasman birincisi olarak altın madalya, Seda Horasan 'Üniversitelerarası Genç Şefler Bireysel Ana Yemek 2. Kategorisinde' klasman ikincisi olarak altın madalya, Habibe Eda Taş, Laila Çiçek ve Havva Göynük ise 'Üniversitelerarası Genç Şefler Ekip Yarışmasında' altın madalya kazandılar. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, başarılarından dolayı aşçılık programı öğrencilerini ve hocalarını kutladı.

Rektör Karamustafa; "Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalarda aldıkları başarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Kazanılan başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAYÜ Aşçılık Öğrencileri 3 Kategoride Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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