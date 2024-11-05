Kayyum Atamalarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Yerel

Kayyum Atamalarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahalesi

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Van'da Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti ve 7 kişi gözaltına alındı.

05.11.2024 16:37  Güncelleme: 16:40
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(VAN) - Van'da Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti, 7 kişi gözaltına alındı.

Van'da Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla Van Beşyol Meydanı'nda bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 7 kişi gözaltına alındı.

Van Kent Parkı'na 'Demokrasi Çadırı' kurmak isteyen bir gruba ise polis izin vermedi, kalabalık grup basın açıklaması yaparak alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kayyum Atamalarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahalesi - Son Dakika

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