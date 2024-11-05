Kayyum Atamalarını Protesto Eden Gruba Polis Müdahalesi

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(VAN) - Van'da Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti, 7 kişi gözaltına alındı.

Van'da Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla Van Beşyol Meydanı'nda bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 7 kişi gözaltına alındı.

Van Kent Parkı'na 'Demokrasi Çadırı' kurmak isteyen bir gruba ise polis izin vermedi, kalabalık grup basın açıklaması yaparak alandan ayrıldı.