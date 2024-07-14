Kazan Tatarları Derneği, Kültürlerini Unutmamak İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kazan Tatarları Derneği, Kültürlerini Unutmamak İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor

Eskişehir Kazan Tatarları Derneği, Türkiye'deki Tatarları bir araya getirerek kültürlerini unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Dernek, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği kitap okuma etkinliği ile Tatar dilinin ve kültürünün yaşamasını sağlıyor. Başkan Vedat Doğru, Tatar dilinin ve kültürünün devamını sağlamak için çalıştıklarını belirterek, derneğin ayrıca müzede kitap okuma, film izleme ve tatar sohbetleri gibi etkinlikler düzenlediğini ifade etti. Tatarca ile Türkçe arasında büyük benzerlikler olduğunu vurgulayan Doğru, Tatarca'nın eski Türkçenin kaybolmamış hali olduğunu söyledi.

14.07.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazan Tatarları Derneği dillerini ve kültürlerini unutmamak için her hafta kitap okuma etkinliği düzenliyor.

Eskişehir Kazan Tatarları Derneği, kendi kültürlerini unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek Türkiye'deki Tatarları bir araya getiriyor. Odunpazarı İlçesi'nde 1992 yılında açılmış olan dernek, 2013 yılından itibaren müzeye çevrilmiş bir şekilde etkinliklerine devam ediyor. Sabantoy, kitap okuma, film izleme gibi birçok etkinlik her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Derneğin her hafta düzenli olarak yaptığı kitap okuma etkinliği ile Tatar dilinin ve kültürünün yaşaması sağlanıyor.

"Dilimizi unutturmamaya çalışıyoruz"

Eskişehir Kazan Tatarları Derneği Başkanı Vedat Doğru, Tatar dilinin ve kültürünün devamını sağlamak için çalışma yaptıklarını belirterek, "1992 yılında bu derneği kurduğumuzdan beri Tatar dili ve kültürü üzerine çalışma yapıyoruz. Dilimizi unutturmamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla da tatar dilini konuşuyoruz. Genellikle her yıl etkinlik olarak düzenlediğimiz Sabantoy etkinliğimiz var. Ayrıca bu müzede kitap okuma, film izleme, tatar sohbetleri yapıyoruz. Hanımlarımız tatar hamur işleri günü yapıyor. O şekilde birlik ve beraberliği sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Tatarca eski Türkçenin kaybolmamış hali"

Türkçe ile Tatar dili arasında büyük benzerlikler olduğunu, böylelikle ilk karşılaşmada dahi tarafların iletişim kurabileceğini belirten Doğru, şu ifadeleri kullandı:

"Tatarca kursu, bu Kiril alfabesiyle Tatarca okuma kursları vermiştik. Haftalık kitap okuma günleri yapıyoruz. Tatarca dilinde kitap okuyoruz. Tataristan'da olan Tatarca yayınları okuyup üzerine tartışmalar yapıyoruz. Türkiye'de yaşayan Tatarların tarihini anlatıyoruz. Bu şekilde tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tatarca 992 yılında islamı kabul edince Osmanlı, Arap harflerini kullanmışlar. Bizim eski Türkçe dediğimiz şey tatarca ile aynı. Yazdığımız yazılar mesela kil yazar Tatarca da kil okunur, Türkçede gel okunur. Öyle bir lehçe farklılıkları oluşuyor. Mesela Tataristan'dan gelen birisi 3 ay içerisinde Türkçeyi öğrenir veya Türkçe bilen birisi yavaş konuşarak Tataristan'da istediğini anlatabilir. Tatarcaya eski Türkçenin kaybolmamış hali diyebiliriz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Tatar, Kazan, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazan Tatarları Derneği, Kültürlerini Unutmamak İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
19:57 AK Partili Elitaş’a Kayseri’de protesto: Külliye’nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 13:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kazan Tatarları Derneği, Kültürlerini Unutmamak İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement