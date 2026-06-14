Kazım Koyuncu, Ölümünün 21'inci Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazım Koyuncu, Ölümünün 21'inci Yılında Anıldı

14.06.2026 18:07  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

33 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden müzisyen ve aktivist Kazım Koyuncu, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir panelle anıldı. Panelde Koyuncu'nun müziği, gençlik üzerindeki etkisi ve Karadeniz kültürüne katkıları konuşuldu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, söz yazarı, aktivist Kazım Koyuncu, ölümünün 21'inci yıl yılında, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Denizin Asi Çocukları Platformu'nca düzenlenen panelde anıldı.

Karadeniz müziğini rock ritmiyle harmanlamasıyla ve "Şair ceketli çocuk" olarak bilenen sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 21'inci yılında,  Kemalpaşa ilçesinde Denizin Asi Çocukları tarafından düzenlenen panelle anıldı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı panele çok sayıda Kemalpaşalı vatandaş katıldı.

Panelde, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, Kazım Koyuncu'nun gençlik üzerindeki etkisini anlatarak, "Kazım Koyuncu öldüğünde ben tabii çocuktuk, küçüktük. Biz onun parçalarını, söylediği müziği küçük bir yaylada küçük bir teybimiz vardı, kaset çalarımız vardı; oradan dinliyorduk. İlk duyduğumuzda, böyle bizi yaylanın düzünde başka yerlere götüren bir tınısı vardı söylediği parçaların. Daha öne çıkan bireyleri, değerleri biz kendi memleketimizde yaşatmadığımız sürece kültürel yozlaşma da olur, uyuşturucu da olur, gericilik de olur. Bunların hepsi memleketimizde olur" diye konuştu.

"İYİ Kİ BU ŞARKILARI SÖYLEMİŞ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Koyuncu'nun sanatının önemine değinerek, "İyi ki bu şarkıları söylemiş ve bu şarkıları söylediği için bu coğrafyanın tanıtılmasına, kültürünün, burada yaşayan bütün kültürlere, bütün dillere ait şarkıları iyi ki seslendirebilmiş ve dünyanın her yerinde bunlar bütün müzisyenler ve dinleyiciler tarafından bilinir olmuş" ifadelerini kullandı.

Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, Kazım Koyuncu'nun genç yaşta Çernobil sürecine karşı gösterdiği duruşu anlatarak, Karadeniz'de yaşanan çevre felaketlerinin ve etkilerinin yıllar içinde daha da görünür hale geldiğine dikkati çekti.

"KAZIM KOYUNCU KARADENIZ'İN KADERINE DOKUNDU"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da Kazım Koyuncu'nun yalnızca bir sanatçı değil, Karadeniz'in kültürünü dönüştüren ve toplumsal mücadeleye yön veren bir figür olduğunu vurgulayarak, onun hayallerinin bugün demokrasi, çevre ve yerel yönetim anlayışında yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Kazım Koyuncu, Kültür Sanat, Karadeniz, Kemalpaşa, Gençlik, Artvin, Kültür, Çevre, Müzik, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazım Koyuncu, Ölümünün 21'inci Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için “3 ay sınırı“ geliyor Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için "3 ay sınırı" geliyor

19:41
Burası Ankara’nın göbeği Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Burası Ankara'nın göbeği! Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı
19:09
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
18:50
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfretti
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti
18:01
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
17:36
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 19:50:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kazım Koyuncu, Ölümünün 21'inci Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.