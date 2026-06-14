Kazım Koyuncu, Ölümünün 21'inci Yılında Anıldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, söz yazarı, aktivist Kazım Koyuncu, ölümünün 21'inci yıl yılında, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Denizin Asi Çocukları Platformu'nca düzenlenen panelde anıldı.

Karadeniz müziğini rock ritmiyle harmanlamasıyla ve "Şair ceketli çocuk" olarak bilenen sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 21'inci yılında, Kemalpaşa ilçesinde Denizin Asi Çocukları tarafından düzenlenen panelle anıldı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı panele çok sayıda Kemalpaşalı vatandaş katıldı.

Panelde, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, Kazım Koyuncu'nun gençlik üzerindeki etkisini anlatarak, "Kazım Koyuncu öldüğünde ben tabii çocuktuk, küçüktük. Biz onun parçalarını, söylediği müziği küçük bir yaylada küçük bir teybimiz vardı, kaset çalarımız vardı; oradan dinliyorduk. İlk duyduğumuzda, böyle bizi yaylanın düzünde başka yerlere götüren bir tınısı vardı söylediği parçaların. Daha öne çıkan bireyleri, değerleri biz kendi memleketimizde yaşatmadığımız sürece kültürel yozlaşma da olur, uyuşturucu da olur, gericilik de olur. Bunların hepsi memleketimizde olur" diye konuştu.

"İYİ Kİ BU ŞARKILARI SÖYLEMİŞ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Koyuncu'nun sanatının önemine değinerek, "İyi ki bu şarkıları söylemiş ve bu şarkıları söylediği için bu coğrafyanın tanıtılmasına, kültürünün, burada yaşayan bütün kültürlere, bütün dillere ait şarkıları iyi ki seslendirebilmiş ve dünyanın her yerinde bunlar bütün müzisyenler ve dinleyiciler tarafından bilinir olmuş" ifadelerini kullandı.

Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, Kazım Koyuncu'nun genç yaşta Çernobil sürecine karşı gösterdiği duruşu anlatarak, Karadeniz'de yaşanan çevre felaketlerinin ve etkilerinin yıllar içinde daha da görünür hale geldiğine dikkati çekti.

"KAZIM KOYUNCU KARADENIZ'İN KADERINE DOKUNDU"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da Kazım Koyuncu'nun yalnızca bir sanatçı değil, Karadeniz'in kültürünü dönüştüren ve toplumsal mücadeleye yön veren bir figür olduğunu vurgulayarak, onun hayallerinin bugün demokrasi, çevre ve yerel yönetim anlayışında yol gösterici olduğunu dile getirdi.