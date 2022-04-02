KBÜ'de "Demirgül Cami" ve "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı" açılışı yapıldı - Son Dakika
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KBÜ'de "Demirgül Cami" ve "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı" açılışı yapıldı

02.04.2022 12:52
KBÜ'de "Demirgül Cami" ve "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı" açılışı yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOKİ konutları mevkiinde yapımı tamamlanan Demirgül Camii ve şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hayratı olarak yaptırılan şadırvanın açılışı için tören düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOKİ konutları mevkiinde yapımı tamamlanan Demirgül Camii ve şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hayratı olarak yaptırılan şadırvanın açılışı için tören düzenlendi.

Törene AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazit, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, kurum müdürleri ve şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın eşi Nuray Aydın ile oğlu Berkay Aydın katıldı.

Açılış öncesi konuşan AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazit, yeğeni olan şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın için yaptırılan hayratın ve cami açılışının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek iki yapının da açılışı gerçekleştirildi. - KARABÜK

KBÜ'de Demirgül Cami ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı açılışı yapıldı
KBÜ'de Demirgül Cami ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı açılışı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KBÜ'de 'Demirgül Cami' ve 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı' açılışı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KBÜ'de "Demirgül Cami" ve "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hayratı" açılışı yapıldı - Son Dakika
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