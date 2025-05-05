KBÜ'de "Din ve Maneviyat Psikolojisi" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KBÜ'de "Din ve Maneviyat Psikolojisi" sempozyumu düzenlendi

KBÜ\'de "Din ve Maneviyat Psikolojisi" sempozyumu düzenlendi

Karabük Üniversitesinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İlahiyat Fakültesi iş birliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, "Din ve Maneviyat Psikolojisi" başlığıyla düzenlendi.

05.05.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İlahiyat Fakültesi iş birliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, "Din ve Maneviyat Psikolojisi" başlığıyla düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan sempozyuma öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve eşi Betül Akman, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Özcan, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun ile kamu kurumlarının temsilcileri, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Zeynep Özcan, din ve maneviyat psikolojisinin yalnızca akademik bir alan değil, bireysel ve toplumsal gelişimi doğrudan etkileyen önemli bir disiplin olduğunu vurguladı. Türkiye genelinden 105 bildiri özeti alındığını ifade eden Özcan, bilimsel değerlendirme süreci sonrası 70 bildirinin sunuma hak kazandığını söyledi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak ise yaptığı konuşmada, dinin ve maneviyatın bireysel olduğu kadar toplumsal ve kültürel bir yönü de bulunduğuna dikkat çekerek, "Camiler toplumun kalbidir, üniversiteler ise aklıdır" diyen Nurettin Topçu'ya atıfta bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz da dini inançların insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine değinerek, sempozyumun bu alandaki bilgi birikimine katkı sunduğunu belirtti.

Sempozyumun en çok ilgi gören oturumlarından biri "Din Psikolojisi Perspektifinden Gençlik Dönemi Sorunları ve Çözüm Arayışları" başlıklı panel oldu. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hayati Hökelekli üstlenirken, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Asım Yapıcı, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ayten, Yalova Üniversitesinden Doç. Dr. Fatma Baynal ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Faruk Karaca sunumlarıyla katkı sağladı.

Panelde, gençlerin dini şüpheleri, inançsızlığa yönelme nedenleri ve aile bağlarının dini gelişim üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı. Prof. Dr. Ali Ayten, gençlik döneminin dini kimlik oluşumunda kritik bir süreç olduğunu vurgularken, Doç. Dr. Fatma Baynal gençlerin inançsızlığı gizlemesinde sosyal baskıların etkili olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Faruk Karaca ise, ebeveynlerin kendi dini bilgi ve gelişimlerini tamamlamadan çocuklarına sağlıklı bir inanç aktarımı yapamayacağını belirtti.

Panelin ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

İki gün süren sempozyum, lisansüstü öğrenciler ile akademisyenleri din psikolojisi alanında bir araya getirerek, güncel meselelerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Sempozyum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KBÜ'de 'Din ve Maneviyat Psikolojisi' sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:13:33. #7.13#
SON DAKİKA: KBÜ'de "Din ve Maneviyat Psikolojisi" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.