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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kırışık, gazetecilerin kamuoyuna bilgi aktarmada önemli bir role sahip olduklarını belirtti ve gazetecilere teşekkür etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 13:10,
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kırışık, yayımladığı mesajında, gazetecilerin kamuoyuna bilgi aktarmada önemli bir role sahip olduklarını belirtti. Kırışık, "Haber alma özgürlüğü ve gerçek bilgiye erişim, demokrasinin temel taşlarından biridir. Toplumu aydınlatma ve doğru bilgiye ulaşma konusundaki sorumluluklarını titizlikle icra etmek, haber peşinde koşan gazetecilerimizin vazifesidir. Gazetecilik, sadece bir meslek değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Sizler, olayları tarafsız ve doğru bir şekilde aktarma görevini üstlenirken, toplumun vicdanını temsil ediyorsunuz. Her şartta haber peşinde koşan, kamuoyunu doğru bilgiye ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, gazetecilerimize çalışmalarında başarılar dileyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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