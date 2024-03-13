Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgi Gördü

Kdz. Ereğli Belediyesi\'nin Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgi Gördü

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel iftar programının ikinci günü de Ereğli halkından yoğun ilgi gördü. Başkan Halil Posbıyık, iftar sofrasını paylaşan hemşehrilerine teşekkür ederek, 'Birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın' dedi.

13.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:25
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Kdz. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel iftar programının ikinci günü de Ereğli halkından yoğun ilgi gördü. Başkan Halil Posbıyık, iftar sofrasını paylaşan hemşehrilerine teşekkür ederek, "Birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, geleneksel iftar programlarının 2. gününde bin beş yüz kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Erdemir Ofis yanındaki belediye tesislerinde düzenlenen iftarı programına, Ereğli halkı yoğun ilgi gösterdi. İftar programına Zonguldak, Ereğli ve Alaplı'dan gelen yerel ve ulusal basın mensupları da katıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 30 gün boyunca iftar sofrasının herkese açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İFTAR SOFRAMIZ HERKESE AÇIK"

"Sevgili hemşehrilerimin mübarek Ramazan ayını bir kez daha kutluyor, iftar soframızı paylaşan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam yine çok güzelsiniz. Zonguldak'tan, Alaplı'dan, Ereğli'den basın mensupları da bu akşamı bizlerle paylaşıyorlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ettiğimiz duaları kabul etsin. Allah bütün aileye, evlatlara, büyüklere, evdekilere, sağlık, sıhhat nasip eylesin. Allah memleketimizi, ülkemizi, İslam alemini her türlü kötülüklerden, belalardan, kötü haberlerden uzak tutsun. Ülkemizde depremler olmasın, kasırgalar olmasın, insanlar üzülmesin, birlik beraberlik içerisinde olsun diye dua ediyoruz. Türk Milleti birlik beraberlik içerisinde olduğu zaman onun yıkamayacağı hiçbir güç yoktur. İnanıyorum ki bu kardeşliğimizi mübarek ayda daha fazla pekiştireceğiz. Allah hepimize sağlık versin. Sizlerle böyle kalabalık bir ortamda iftar yapmak –hepinizin evinde daha güzel yemekler olabilir, olmayabilir ama- halkımızla, her çeşit insanımızla beraber birlikte olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz.

"BİRLİKTELİĞİMİZ HİÇ BOZULMAYACAK"

Kdz. Ereğli halkı her zaman her türlü dayanışmayı gösterdi. Şükranlarımı sunuyorum. Covid-19'da birlik beraberlik içerisinde el ele vererek maskeleri ürettik, dezenfektan ürettik, bütün evlerimize gönderdik. 400 bin maske imal ettik. Hemen peşinden 11 ilde yüreğimizi yakan deprem oldu. Yine Ereğli halkı mahallelerden, köylerden mont, battaniye, bot, iç çamaşırı aklınıza gelen her türlü ihtiyaç malzemesini bize getirerek 18 tırla deprem bölgesine ulaştırdık. Ereğli halkının yaptığı bu yardımseverliği unutmamız mümkün değil. Allah sizlerden razı olsun, şükranlarımı sunuyorum. Birlikteliğimiz hiç bozulmasın. İşte burada kardeşliğimizi çok güzel sergiliyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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