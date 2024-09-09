Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, Avrupa Birliği'nin Sporda Çocuk Koruma Projesine Ortak Oldu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, Avrupa Birliği'nin Sporda Çocuk Koruma Projesine Ortak Oldu

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, Avrupa Birliği\'nin Sporda Çocuk Koruma Projesine Ortak Oldu

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, çocukların güvenli ortamda spor yapabilmesi için Avrupa Birliği tarafından yürütülen Sporda Çocuk Koruma: Kapsayıcı ve Güvenilir Spor Organizasyonlarının Geliştirilmesi (PCSOS) projesine ortak oldu.

09.09.2024 16:41  Güncelleme: 16:46
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Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, çocukların güvenli ortamda spor yapabilmesi için Avrupa Birliği tarafından yürütülen Sporda Çocuk Koruma: Kapsayıcı ve Güvenilir Spor Organizasyonlarının Geliştirilmesi (PCSOS) projesine ortak oldu.

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Çocukların spor ortamlarında güvenliğini sağlamak ve spor organizasyonlarının güvenlik standartlarını artırmak amacıyla Erasmus+ programı desteği ile yürütülen PCSOS projesine ortak oldu.

Spor organizasyonları için geliştirilen materyallerin paylaşılması, "Sporda Güvenli Ortam" etiketinin tanıtılması ve katılımcılardan geri bildirim toplanması amacıyla organize edilen proje ile Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, çocukların spor yaparken karşılaştıkları riskleri azaltmayı ve spor organizasyonlarının çocuk koruma politikalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sporda çocuk koruma projesiyle tüm çocukların güvende olduğu bir spor ortamı oluşturmak istediklerini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan "Çocuklarımız ve onların güvenliği önceliğimizdir. Sağlıklı ve güvenli ortam da spora başlattığımız, desteklediğimiz sporcularımız yarınlardaki sevinçlerimiz olacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, Avrupa Birliği'nin Sporda Çocuk Koruma Projesine Ortak Oldu - Son Dakika

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