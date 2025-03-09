Keçiören Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Özel İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Özel İftar Programı Düzenledi

Keçiören Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü\'nde Özel İftar Programı Düzenledi

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği iftar programında kadınların sosyal ve toplumsal hayattaki önemini vurguladı. Programda 'Ben Anadolu' adlı tiyatro oyunu da sahnelendi.

09.03.2025 14:21  Güncelleme: 14:32
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Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel iftar programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik iftar programı düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın ev sahipliği yaptığı programda dualar edilerek oruçlar açıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç ve eşi Öznur Kılıç, CHP Keçiören Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, Ayşe Sucu, Keçiören Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

"Kadınlar olduğu müddetçe bizler varız"

Kadınların sosyal ve toplumsal hayattaki önemini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Bizler binlerce yıllık geçmişi olan kadim kültürümüzün evlatlarıyız. Tarih boyunca kadınlarımız, vatan savunmasında sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle birlikte ön saflarda yer almıştır. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Halide Edip Adıvarlar Milli Mücadele Dönemi'nde destanlar yazmıştır. Bugün de kadınlarımız, toplumun her alanında başarılarıyla bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Bizler Keçiören'imizde kadınlarla yine yürek yüreğe verip çalışacak, onların haklarını savunacak, seslerinin daha gür çıkması için belediye olarak her türlü imkanı sağlayacağız. Kadınlar başımızın tacıdır. Çünkü kadın, bizi doğuran, büyüten, emek veren ve yetiştirendir. Kadınlar olduğu müddetçe bizler varız" dedi.

Dünya Kadınlar Günü'ne özel tiyatro sahnelendi

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Ben Anadolu' adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu. Yazar Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, oyunculuğunu ve yönetmenliğini Nermin Uğur'un yaptığı oyun, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sahnelendi. Kadınlar gününe özel sahnelenen oyunu Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın eşi Filiz Özarslan seyircilerle birlikte izledi. Tarih boyunca Anadolu'da yaşamış ve tarihe yön vermiş kahraman kadınların hikayelerinin sahneye aktarıldığı tek perdelik oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Özel İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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