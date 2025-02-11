Keçiören'den Üniversite Öğrencilerine Destek

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(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversiteyi yeni kazanan ve ailesi ilçede ikamet eden öğrencilere eğitim desteği vereceklerini açıkladı. Başkan Özarslan, "Bizler, aydınlık geleceğimizin tek teminatı olan gençlerimizin sorunları karşısında kayıtsız kalamayız. Bugün bir başlangıç olarak verdiğimiz destekler, yarın daha da büyüyerek devam edecektir" dedi.

Keçiören Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversiteyi yeni kazanan ve ailesi ilçede ikamet eden öğrencilere nakdi destek verecek. Başvuruda bulunan ve gerekli şartları karşılayan öğrencilere verilecek yıllık nakdi destek kapsamında 2 yıllık bölüm kazananlara 5 bin TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 10 bin TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 12 bin 500 TL, 6 yıllık bölüm kazananlara ise 15 bin TL destek verilecek.

Başvurular belediye internet sayfasından yapılacak

Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını Keçiören Belediyesi resmi internet sayfası üzerinden yapacak. Yapılacak incelemeler sonucunda, çevrim içi başvuru ile gerekli şartları karşılayan öğrencilerden, beyan ettikleri evrakların aslı istenecek. Evrakın aslını eksiksiz teslim eden öğrenciler, eğitim desteği almaya hak kazanacak.

Şehit ve gazi çocukları da destekten faydalanacak

2024 yılında ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) devlet üniversitelerindeki herhangi bir bölümü kazanarak (AÖF, DGS, YÖS vb. hariç) kaydını yaptırmış olan öğrenciler, anne veya babasının Keçiören'de ikamet ettiğine ilişkin belgeyi sunmaları durumunda başvuruda bulunabilecek. Öte yandan Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan vakıf üniversitelerini tam burslu kazanmış olanlar da eğitim desteğine başvuru yapabilecek. Vakıf üniversitelerden birini kazanan şehit ve gazi çocukları, anne veya babası sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğuna ilişkin belgeye sahipse, bursluluk oranı aranmaksızın başvuruda bulunabilecek.

Belgelerin eksiksiz olması şart

Keçiören Belediyesi tarafından sunulacak eğitim desteği için öğrencilerden istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru için istenen belgeler; 2024 yılı YKS yerleştirme sonucu, kayıt yaptırılan üniversiteden alınacak öğrenci belgesi, anne ya da babanın ikametgah belgesi, Mali Durum Bildirir Belge, Şehadet ya da Gazilik Belgesi (şehit ve gazi çocukları için), öğrencinin ya da anne ve babasından birinin yüzde 40 ve üzeri engelli olduğuna dair sağlık raporu olacak.