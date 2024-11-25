Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

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Karla mücadele eden Keçiören Belediyesi ekipleri, olumsuz hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, ilçede hakim olan yoğun kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçti. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarının yanında sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava şartlarının etkili olduğu son günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını artırdı. Ekipler, ilçenin yüksek noktalarında sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği yerlere kuru mama bıraktı. Sabahın erken saatlerden itibaren mesai harcayan ekipler, belediye bünyesinde açılan Mama Üretim Tesisi'nde üretilen mamalarla hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

"Can dostlarımızın yanındayız"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokaktaki canlılarımızın zorlu hava şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mama Üretim Tesisimizde ürettiğimiz mamalarla gıda ihtiyaçlarını karşıladığımız can dostlarımızı unutmadık" dedi. - ANKARA