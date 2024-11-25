Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı - Son Dakika
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Yerel

Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Keçiören Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek noktalara kuru mama bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

25.11.2024 14:22  Güncelleme: 14:35
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Karla mücadele eden Keçiören Belediyesi ekipleri, olumsuz hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, ilçede hakim olan yoğun kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçti. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarının yanında sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava şartlarının etkili olduğu son günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını artırdı. Ekipler, ilçenin yüksek noktalarında sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği yerlere kuru mama bıraktı. Sabahın erken saatlerden itibaren mesai harcayan ekipler, belediye bünyesinde açılan Mama Üretim Tesisi'nde üretilen mamalarla hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

"Can dostlarımızın yanındayız"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokaktaki canlılarımızın zorlu hava şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mama Üretim Tesisimizde ürettiğimiz mamalarla gıda ihtiyaçlarını karşıladığımız can dostlarımızı unutmadık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı - Son Dakika

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