Keçiören'de Engelsiz Spor Merkezi Açıldı

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Keçiören Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü çerçevesinde Engelsiz Spor Merkezi açıldı.

Keçiören Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler günü çerçevesinde Engelsiz Spor Merkezi açılışı gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte spor merkezi gezildi ve engelli hentbol futbolcularıyla sohbet edildi.

Burada konuşan ABB Başkanı Yavaş, 2000'li yıllarda yurt dışında yaşadığı bir anısını anlatarak, "Orada misafir olduğum evde şöyle bir şey anlatmışlardı, 'Ben İsveç'e ilk geldiğimde şehir içerisinde gezerken son derece engelli sayısında fazlalık gördüm. Acaba buralarda bir problem mi var, diye düşündüm. Daha sonra baktım ki meğer bütün engelliler hayatın içindeymiş. Hiç kimse evinde değilmiş' dedi. İşte modern devlet böyle oluyor. Sonra bizim de bir yönetici olarak, belediye başkanlığı olarak, kamu yöneticileri olarak engelli bireylerle, engelsizlerin aynı anda, aynı yerde, aynı şartlarda yaşaması için bütün konforu sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle biz şimdiye kadar bu konularda epey açılış yaptık. En önemlisi Engelliler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Engelliler Daire Başkanlığı'yla şu anda Ankara'daki tüm engellilere ilçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.

"Engelli bireylerimizin rahat etmeleri yönündeki çalışmalarımız devam edecek"

Olimpiyatlara katıldığımızda maalesef çok başarılı sonuçlar alamadıklarını dile getiren Yavaş, "Ancak paralimpik olimpiyatlara katıldığımızda sporcularımız yüzümüzü güldürdü. Ne mutlu ki bunların 23 tanesini bizim Ankara Büyükşehir sporcularıydı. Oradan madalyalarla geldiler. Dolayısıyla normal sporcularımızın yapamadığını paralimpik sporcular yaptılar. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. Bizlere düşen her alanda, parklarda, otobüslerdeki hemen hemen hepsine asansör koydurduk. Engelli vatandaşlarımızın, bireylerimizin rahat etmeleri, onlar da hayata katılmaları yönündeki çalışmalarımız devam edecek. Bu nedenle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Sayın Başkanım bu tesisi açıyorsunuz ama şöyle bir şey vardı. Biz bugün açılışı yaparken biz de bir engelsiz spor merkezi açıyoruz. Türkiye'de bir ilk demişlerdi. Buradan haberleri yok. Tevafuk oldu. İkimiz birden bugün Keçiören ve Ankara Büyükşehir. Aynı anda engelsiz spor merkezini aynı gün hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

"İnsanca yaşayabilmek için toplumdaki engellerimizin tamamını ortadan kaldırmamız gerekiyor"

Birleşmiş milletler tarafından ilan edilen 3 Aralık Engelliler Günü, Türk milletinin kültür ve yaşam meselesi olduğunu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, "Bu özel günde önemli olan toplumun bir arada olması engelsiz kardeşlerimizin engellerin ortadan kalktığı toplumun her kesiminde beraber yaşayabildiği bir ortamı sağlayabilmektedir. Buraya gelmeden önce Yenimahalle Belediyesinin katıldığımız programımızda belediye başkanımız çok güzel bir laf etti. Cenabıhak kimseyi tabii ki engelsiz eylemesin. Eğer böyle bir durumda isek yarın hangimizin ne olacağı da belli değil. Yarın öbür gün belki de Allah kimseye göstermesin. Biz bizler de birer engelli birey olabiliriz. Mansur Yavaş başkanımızın başlattığı sosyal belediyecilik ve partimizin de gerçekten kendi programında ve bize öğretileri neticesindeki sosyal ve haklı belediyecilikle ilgili bütün hassasiyetimiz şu an Türkiye'nin genelindeki bütün belediyeler tarafından gösterilmektedir" diye konuştu.

"Engelsiz kardeşlerimizin bir arada bulunup spor yapabileceği bir mekan haline getirmiş bulunmaktayız"

Spor bakanlığı tarafından yapılan binayı, engelsiz spor merkezi haline dönüştürdüklerini dikkat çeken Özarslan, "Bundan sonra da engelsiz kardeşlerimizin bir arada bulunup bizimle kendi içlerinde de spor yapabileceği bir mekan haline getirmiş bulunmaktayız Bundan dolayı geçmişte bu bina için emeği geçenden, herkesten ayrı ayrı yüce Mevla'm razı olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spor merkezimizin değerli destekçileri tabii ki bizim halkımızdır. Biz halkımızın engelli engelsiz bütün spor yapanlarının da yanındayız. Gelin biz el ele verdiğimiz gibi engelsiz bir oluşturalım. Bunu sadece belediye çalışanları değil Keçiörenli muhtarlarımızla, halkımızla hep bir arada yapalım diliyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA