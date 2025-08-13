Keçiören'de Peyzaj ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Keçiören'de Peyzaj ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

13.08.2025 15:33  Güncelleme: 15:47
Keçiören Belediyesi, ilçede yürüttüğü peyzaj ve temizlik çalışmalarıyla yeşil alanların estetik ve işlevselliğini artırıyor. Yapılan çalışmalarla parklar ve bahçeler modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçe genelinde peyzaj ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı peyzaj ve temizlik çalışmalarıyla yeşil alanların estetik ve işlevselliğini artırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla parklar, bahçeler ve kaldırımlar hem temizlendi hem de modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yeşil alanlar daha cazip hale geldi

Keçiörenlilerin daha sağlıklı ve huzurlu ortamlarda vakit geçirmesini hedefleyen belediye ekipleri; çim biçme, bitki dikimi, kameriye boyama, oyun alanlarının tadilatı ve tarihi büstlerin yıkanması gibi birçok işlemi titizlikle gerçekleştirdi. Yapılan peyzaj düzenlemeleri sayesinde ilçedeki park ve bahçelerde estetik görünüm ön plana çıkarıldı, yeşil alanların cazibesi artırıldı.

"Yaşanabilir bir Keçiören için çalışıyoruz"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçede sürdürülen çevre düzenlemelerinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Keçiören'imizin her köşesini daha yaşanabilir, daha estetik ve daha temiz hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 51 mahallemizde sürdürdüğümüz peyzaj ve temizlik çalışmalarıyla parklarımız, bahçelerimiz ve kaldırımlarımız pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor. Amacımız, hem ilçemizin estetik görünümünü güçlendirmek hem de hemşehrilerimizin doğayla iç içe huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Keçiören, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
