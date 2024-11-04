Kedi 25 Metrelik Kuyudan Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Kedi 25 Metrelik Kuyudan Kurtarıldı

Nevşehir'de AFAD, 25 metrelik kuyudan düşen kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.

04.11.2024 22:21
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Nevşehir'de 25 metrelik kuyuya düşen kediyi AFAD kurtardı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen kediyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri canlı olarak kurtardı.

Olay, Derinkuyu ilçesi Tilköy Yukarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekibi, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 25 metre derinlikte olan kuyuya inen ekipler, kediyi çıkardı.

Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kedi 25 Metrelik Kuyudan Kurtarıldı - Son Dakika

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