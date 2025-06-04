Kediler Köpeğe Saldırdı - Son Dakika
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Yerel

Kediler Köpeğe Saldırdı

Kediler Köpeğe Saldırdı
04.06.2025 09:43
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Erzurum'da iki kedi, yavrularını koruma içgüdüsüyle bir köpeğe saldırdı ve sosyal medyada viral oldu.

Erzurum'da iki kedinin sahibi ile gezen küçük bir köpeğe saldırdığı anlar ve çılgın hareketleri bir anda sosyal medyada paylaşım ve izleme rekoru kırmıştı. Sanayide esnafın beslediği iki kedinin yavrularını koruma refleksi ile hareket ettikleri ortaya çıktı.

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Sanayi semtinde mobilya üretimi yapan bir esnaf iki kediyi sahiplenip beslemeye başladı. Bu kedilerin dünyaya getirdiği ve beraber baktıkları üç tane de yavruları vardı. Hem sahiplerine hem de birbirlerine tutkun iki kedi bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sebebi ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdi. Köpeğini gezdirmeye çıkaran vatandaşın yaşadığı o ilginç anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Önünden geçtiği dükkandan fırlayan iki kedi çılgın bir şekilde sahibinin tasmasıyla gezdirdiği minik köpeğe saldırmaya başladı. Adam hem kendini hem de minik köpeğini çılgın kedilerden saklamaya çalışsa da zorlandı. Bu arada kedilerin sahibi olan esnafta araya girerek adeta ninjalar gibi saldıran kedileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak iki kedi uslanacak gibi değildi ve bu defa birbiriyle azmaya başladı. Kedilerin sahibi zorda olsa iki kediyi tekrar dükkana sokmayı başardı.

Meğer minik yavrularını koruyormuşlar

İki kedinin bazen çılgınlık boyutuna varan saldırıları görenleri hem hayrete düşürdü hem de gülümsemelerine neden olmuştu. Bir çok insanda buna anlam verememişti. Olayın gerçek yüzü ise iki çılgın kedinin sahiplerinin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Erzurum'da mobilya üretimi yapan ve hayvanları çok seven baba Fikret Akpınar ve oğlu Fatih Can Akpınar, kendilerine tutku ile bağlanan iki dişi kedinin tamamen üç yavruyu koruma refleksi ile hareket ettiklerini söylediler. Olayın meydana geldiği günde komşuları olan esnafın köpeğini gezdirmeye çıktığını ve kendilerine selam verdiği anda kedilerinin köpeğe doğru hareket ettiğini belirten Fatih Can Akpınar, "Komşumuza dükkanın içinde gezen kedileri gösterdim. Tam o esnada da kediler küçük köpeği fark etti. Tamamen anne refleksi ile fırladılar. Yavrularını korumak için bu şekilde hareket ettiler. Aynı yerde civciv yavruları da var ama onlara asla dokunmuyorlar. Toplam beş tane olan ve birisi daha yeni dünyaya gelen kedilerimizin birbirlerine bağlılığı bizi de hayrete düşürüyor. Onları çok seviyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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