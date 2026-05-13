Kelkit şeker fasulyesi Guinness yolunda

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü Kelkit şeker fasulyesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için hazırlık çalışmaları başladı.
Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Kelkit Belediyesi Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, KTSO Başkanı Mustafa Servet Daltaban, belediye başkanları, akademisyenler ve üreticiler katıldı.
Toplantıda Guinness başvuru süreci, organizasyon detayları ve rekor denemesinin teknik kriterleri ele alındı. Projenin ilerleyen süreçte Gümüşhane'nin tanıtımına ve gastronomi turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
KTSO Başkanı Mustafa Servet Daltaban, Kelkit şeker fasulyesinin bölgenin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek Guinness hedefiyle ürünün marka değerinin uluslararası alanda güçleneceğini söyledi.
Gümüşhane Valisi Cevdet Atay da projeye destek verdiklerini ifade etti.
