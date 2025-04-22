Kemaliye'de Via Ferrata Tırmanışı

Dağcılar Kemaliye'de via ferrata parkuruna tırmandı

ERZİNCAN - Türkiye'deki tek Via Ferrata parkuruna sahip olan Kemaliye'deki 517 basamaktan oluşan ve 350 metre irtifa kazanılan parkur, 15 sporcu tarafından tırmanıldı.

Kemaliye'ye tur düzenleyenler arasında Asya Dağcılık ekibi de yer aldı. Dağcı ekibi organizatörü Bahar Özbek Keskin, "Kemaliye'ye geldik. Önce burada faaliyet olarak dağ tırmanışı yaptık çok güzel iyi bir rota. Kano ve tekne gezisi yaptık organizasyon dört dörtlüktü. Daha sonra via ferrata tırmanışı yaptık. Dağ inişi yaptık sportif faaliyet olarak." dedi.