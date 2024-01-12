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Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri'nde Kentsel Dönüşüm Planları Onaylandı - Son Dakika
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Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri'nde Kentsel Dönüşüm Planları Onaylandı

Kemalpaşa Belediyesi ve Kentsel Dönüşüm Derneği, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri'nde yaklaşık 80 hektarlık alanı kapsayan kentsel dönüşüm planlarını tamamladı. İmar planları, vatandaşların haklarını koruyacak şekilde hazırlandı ve münferit itirazlar dışında genel bir memnuniyet sağlandı. Planlar, Çevre ve Şehircilik İklim Müdürlüğü'nde askıya çıktı ve inşaat süreci başlayacak.

Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri\'nde Kentsel Dönüşüm Planları Onaylandı
12.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:21
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Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisindeki yaklaşık 80 hektar alanı kapsayan kentsel dönüşüm planları onaylandı ve askıya çıktı.

2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan olarak belirlenen ve yapılan itirazlar ile iptal edilen Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri'ne ait yaklaşık 80 hektarlık alanın imar planları yayımlandı. Kemalpaşa Belediyesi ve Kentsel Dönüşüm Derneği, kentsel dönüşüm alanındaki mahkeme kararları doğrultusunda, imar planlarının iptalinin ardından birlikte hareket ederek bakanlığın mevcut duruma göre belirlediği yapılaşma hakkı ve kat yüksekliği çalışmalarını tamamladı.

İmar planları, vatandaşların kentsel dönüşüm alanı dışına taşınmayacakları ve bulundukları alan üzerinde en yakın imar adasında haklarını alacakları yönde hazırlandı. Planlar hakkında münferit itirazlar dışında vatandaşların itirazı bulunmazken, kurumların itirazlarına yönelik değişiklikler de gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından onaylanan planlar, Çevre ve Şehircilik İklim Müdürlüğü'nde de askıya çıktı.

İlk günden itibaren vatandaşlar yararına emek harcadıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı,"Bu proje kapsamında Kentsel Dönüşüm Derneği ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek konu üzerine defalarca konuştuk, birçok toplantı gerçekleştirdik. Mahkeme kararları doğrultusunda vatandaşlarımız ve kamu yararı odaklı imar planı sürecini tekrar başlattık. Şu an geldiğimiz noktada bakanlık tarafından onaylanan planlar, Çevre ve Şehircilik İklim Müdürlüğü tarafından askıya çıkmış durumda. İmar planlarının kesinleşmesinin ardından ivedi olarak imar uygulaması yapılarak inşaata başlayacak hale getireceğiz. Sonraki aşamada ise vatandaşlarımızın mevcut haklarını kanun çerçevesinde koruyarak dönüşüm sürecine devam edeceğiz. Uzun zamandır emek verdiğimiz bu süreçte, vatandaşlarımızın yararına bir sonuç elde etmek en büyük hedefimiz. Kemalpaşa halkının isteği olmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri'nde Kentsel Dönüşüm Planları Onaylandı - Son Dakika


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