Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen Göreve Başladı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Mehmet Türkmen, mazbatasını alarak göreve başladı.

Kemalpaşa 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Kemalpaşa'nın yeni Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Törenin ardından Başkan Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve Kemalpaşalılar ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

YILMAZ: ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK

Emekleri dolayısıyla herkese teşekkür ettiğini belirten CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, "Kemalpaşa için çalışmaya hazırız. Güveniniz için minnettarız. Hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bu süreci alnımızın akıyla tamamladık. Söz artık başkanımızda" dedi.

TÜRKMEN: "HERKES GÖNLÜMDEDİR"

Asıl mazbatanın gönlünde olduğunu belirten Başkan Türkmen, "Bugün buraya resmi bir görevi yerine getirmek için geldik. Biz zaten mazbatayı 31 Mart günü halkımızdan almıştık. Bu mazbata için emek veren herkes benim gönlümdedir. Ben herkesin belediye başkanı olacağım. Kemalpaşa'ya unutulmaz hizmetler gerçekleştireceğiz" dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından Kemalpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Türkmen, görevi Rıdvan Karakayalı'dan teslim alıp emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Kemalpaşa Belediyesi bahçesinde bulunan kalabalığa seslenen Başkan Türkmen, "Bugün burada, Kemalpaşa'nın yeni başkanı olarak sizlerin karşısına çıkmanın gururunu yaşıyorum. Bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için büyük bir sorumlulukla hareket edeceğimizi bilmenizi isterim. Öncelikle, bana bu önemli görevi layık gören Kemalpaşa halkına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bana olan güveniniz benim için büyük bir onurdur ve bu güveni boşa çıkarmamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağımı taahhüt ediyorum" diye konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kemalpaşa'yı önemli kazanımlarla buluşturacaklarını ifade eden Türkmen, "Bugün burada, sadece bir başkan olarak değil, bir hizmet eri olarak bulunuyorum. Kemalpaşa'nın gelişimi, refahı ve huzuru için gece gündüz inanıyorum ki, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, Kemalpaşa'yı daha da büyük başarılara taşıyacağız. Son olarak, bu önemli günde yanımda olan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.