Kemalpaşa Belediyesi, Spil Dağı\'ndaki Can Dostları İçin Yiyecek Dağıttı

Kemalpaşa Belediyesi, can dostlarımızı unutmayarak cuma günleri ilçe merkezinde kurulan pazarda, esnafların bıraktığı yeşillik ve meyveleri Spil Dağı'na götürdü.

Kemalpaşa Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte özellikle Spil Dağı'nda yaşayıp yemek bulamayan can dostlarımız için Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri'ndeki esnafların gün sonu bıraktığı yeşillik ve meyveleri topladı. Toplanan meyve ve sebzeler; soğuk kış aylarında yemek bulmakta zorlanan otobur hayvanlar için Spil Dağı'nın çeşitli konumlarında dağıtıldı.

"TÜM CANLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Can dostlarımızın hiçbir zaman unutulmadığını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Tüm canlarımız bizim için çok önemli. İmkanlarımız dahilinde onlarla da her zaman en iyi şekilde ilgileniyoruz. Ekiplerimiz, pazar esnafımızın gün sonu bıraktığı sebze ve meyveleri özenle toplayarak Spil Dağı'nın çeşitli bölgelerine bıraktı. Bu soğuk kış aylarında özellikle Spil Dağı'nda yemek bulamayan canlarımız için bu çalışmayı başlattık. Can dostlarımız için çalışmalara devam ediyoruz."