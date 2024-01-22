 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kemalpaşa Belediyesi, Spil Dağı'ndaki Can Dostları İçin Yiyecek Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kemalpaşa Belediyesi, Spil Dağı'ndaki Can Dostları İçin Yiyecek Dağıttı

Kemalpaşa Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte Spil Dağı'nda yaşayan ve yemek bulmakta zorlanan can dostlarımız için ilçe merkezindeki pazarda bırakılan yeşillik ve meyveleri topladı. Toplanan yiyecekler, Spil Dağı'nın çeşitli bölgelerine dağıtıldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, tüm canların önemli olduğunu belirterek, can dostlarımız için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kemalpaşa Belediyesi, Spil Dağı\'ndaki Can Dostları İçin Yiyecek Dağıttı
22.01.2024 - 11:39,
Abone Ol

Kemalpaşa Belediyesi, can dostlarımızı unutmayarak cuma günleri ilçe merkezinde kurulan pazarda, esnafların bıraktığı yeşillik ve meyveleri Spil Dağı'na götürdü.

Kemalpaşa Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte özellikle Spil Dağı'nda yaşayıp yemek bulamayan can dostlarımız için Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri'ndeki esnafların gün sonu bıraktığı yeşillik ve meyveleri topladı. Toplanan meyve ve sebzeler; soğuk kış aylarında yemek bulmakta zorlanan otobur hayvanlar için Spil Dağı'nın çeşitli konumlarında dağıtıldı.

"TÜM CANLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Can dostlarımızın hiçbir zaman unutulmadığını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Tüm canlarımız bizim için çok önemli. İmkanlarımız dahilinde onlarla da her zaman en iyi şekilde ilgileniyoruz. Ekiplerimiz, pazar esnafımızın gün sonu bıraktığı sebze ve meyveleri özenle toplayarak Spil Dağı'nın çeşitli bölgelerine bıraktı. Bu soğuk kış aylarında özellikle Spil Dağı'nda yemek bulamayan canlarımız için bu çalışmayı başlattık. Can dostlarımız için çalışmalara devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Toros Dağları, Pazaryeri, Kemalpaşa, Hayvan Hakları, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemalpaşa Belediyesi, Spil Dağı'ndaki Can Dostları İçin Yiyecek Dağıttı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediyesi, Spil Dağı'ndaki Can Dostları İçin Yiyecek Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement