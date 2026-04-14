Kemalpaşa'da Ekonomik Kriz

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Türkiye'nin Gürcistan sınırında yer alan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnafa göre "hayat adeta durma noktasına geldi". Bir zamanlar Sarp Sınır Kapısı'nın hareketliliğiyle ayakta duran ilçe, bugün hem Gürcü ziyaretçilerin azalması hem de Türkiye'de artan yoksullukla birlikte sessizliğe büründü. Esnaf Erol Gümüşkaya, "Eskiden Gürcistan'ın ekonomisi kötüydü, bizimki iyiydi. Şimdi ise onların ekonomisi bizden daha iyi. 15 yıl önce buradan 100 lira alıp karşı tarafta 180 lira değerinde harcama yapabiliyorduk. Şimdi durum tamamen tersine döndü. Bizi kat kat geçtiler. Esnaf olarak bittik" dedi.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki hareketliliğin azalması ve artan akaryakıt fiyatları nedeniyle Kemalpaşa'da esnaf ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Gürcü ziyaretçi sayısının düşmesi, ilçedeki ticari hayatı da yavaşlatıyor.

Kemalpaşalı taksici Talip Gümüşkaya, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Hem mazot zammı hem de piyasanın durgunluğu bizi çok etkiliyor. Kazancımız, aracımızın masrafını bile karşılamıyor. Masraflar çok fazla ama buna karşılık gelirimiz yok. Sarp Sınır Kapısı uluslararası bir yol üzerinde, turistik bir bölge ama buna rağmen işler yok. Bunun sebebi hem mazot zamları hem de paramızın değer kaybetmesi. Mazota zam gelince biz de mecburen taksi ücretlerine zam yapıyoruz. Yazın kazandığımızı kışın biriktiremiyoruz. Bu ekonomide ticaret yapılmıyor, eskisi gibi değil. Sabah saat 07.00'de durağa geldim, hala siftah yapamadım. Gürcü müşteriler gelmiyor; zaten Gürcü halkı yok denecek kadar az. Bu yüzden Kemalpaşa bitmiş durumda. Mazot fiyatları böyle olunca yerimizde sayıyoruz. İş olmayınca aracımızı temizlemekten başka yapacak bir şeyimiz kalmıyor."

"Geleceğimiz ve çocuklarımızın durumu hiç iyi görünmüyor"

Kemalpaşalı dolmuş şoförü Kemal Yılmaz da şöyle konuştu:

"Kemalpaşa'da, bu gümrük kapısı nedeniyle birçok sıkıntı yaşıyoruz. Geçinemiyoruz, işler düştü. İnsanlar adeta açlıkla karşı karşıya. Dünyada savaşlar var, biz de pahalı bir hayat yaşıyoruz. Ülkenin nereye gittiğini biz de anlayamıyoruz. Her gün haberlerde bir sorun, bir savaş, bir ölüm var. İnsanların psikolojisi bozuldu. Geçinmek çok zor. Ben dolmuş şoförüyüm, işlerimiz düştü. Üç günde bir sıraya çıkabiliyorum. Geleceğimiz ve çocuklarımızın durumu hiç iyi görünmüyor. Kazanamıyoruz, sigorta primlerimizi ödeyemiyoruz. Tek gelirimiz çay ama ona da yeterli fiyat alamıyoruz. Gerçekten zor durumdayız."

"Eskiden burada adım atacak yer olmazdı"

Kemalpaşalı esnaf Erol Gümüşkaya da "işlerin kötü olduğunu" söyledi. Gümüşkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Çarşının halini görmüyor musunuz? Herkes önüne bakıyor, kimse yukarı bakmıyor, gülen yok. Ekonomik sıkıntı giderek artıyor. Sarp Sınır Kapısı'nın bize faydasından çok zararı var. Önceden diğer esnaf için iyi sayılırdı ama o da bitti. Eskiden burada adım atacak yer olmazdı, gece gündüz kalabalıktı, şimdi ise kimse yok. Çünkü eskiden Gürcistan'ın ekonomisi kötüydü, bizimki iyiydi. Şimdi ise onların ekonomisi bizden daha iyi. 15 yıl önce buradan 100 lira alıp karşı tarafta 180 lira değerinde harcama yapabiliyorduk. Şimdi durum tamamen tersine döndü. Bizi kat kat geçtiler. Esnaf olarak bittik. Vergi üstüne vergi ödüyoruz; elektrik, kira derken ne yapacağımızı şaşırdık."

Kemalpaşalı esnaf Nurettin Avcı ise, "Kemalpaşa'da işler bitti. Gürcü vatandaş gelmeyince burada ticaret de bitiyor. Para yok, iş yok, maliyetler çok yüksek. Gürcüler gelmeyince işler iyice azalıyor. Yapacak bir şey yok, bu şartlarda yaşamaya çalışıyoruz" dedi.