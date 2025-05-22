Kemalpaşa'da Pazar Fiyatları Tepkileri Topladı - Son Dakika
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Yerel

Kemalpaşa'da Pazar Fiyatları Tepkileri Topladı

22.05.2025 13:45
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Artvin Kemalpaşa'da yüksek pazar fiyatları nedeniyle vatandaşlar alışverişte zorlandıklarını belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde pazara limon almaya gelen Eylem Altınkaya, fiyatlara tepki göstererek, "İki tane limon aldım, gidiyorum. İki limon 30 lira, gerisini siz düşünün. Herkesin durumu böyle. Pazarda herkes sadece gelip bakıyor, başka bir şey yapamıyor. Alışveriş yapmakta zorlanıyorlar" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlar ve esnaf fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar pazardaki fiyatları yüksek bulurken, esnaf ürünlerin maliyetlerinden yakındı.

Pazara limon almaya gelen Eylem Altınkaya, fiyatların yüksekliğine tepki göstererek, "İki tane limon aldım, gidiyorum. İki limon 30 lira, gerisini siz düşünün. Herkesin durumu böyle. Pazarda herkes sadece gelip bakıyor, başka bir şey yapamıyor. Alışveriş yapmakta zorlanıyorlar" diye konuştu.

"Sebze ekseydik bugün her şeyimiz olurdu"

Pazara alışverişe çıkan Fatma Bülbül ise tarımsal üretim eksikliğine dikkat çekerek, "Evlerimizin önüne sebze ekseydik keşke. Herkes serender yaptı, evlerin önünü oyuncak alanlarına çevirdi. Eğer bunlar yapılmasaydı, sebze ekilseydi, bugün her şeyimiz olacaktı. Bahçelerimiz park oldu, oyuncak alanları oldu. Her şey bitti. Evet, çayımız var ama şimdi çayı söküp serender yapıyorlar. Eskiden köylerde akşama kadar çalışırdık ama sağlığımız yerindeydi. Şimdi ise seralarda yetişen sebzeler yüzünden sağlığımız bozuldu" diye ifade etti.

Kemalpaşa'da pazarda balta ve demir satan Reşat Abonoz, alım gücünün düşüklüğüne işaret ederek, "Ben burada balta ve demir satıyorum. Evet, bugün satışlarım iyi ama vatandaşın alım gücü zayıf olduğu için çekinerek alışveriş yapıyorlar. Sonumuz Allah'a kalmış" dedi.

"Organik ürün var, alım gücü yok"

Ardanuç'tan Kemalpaşa'ya süt ürünleri satmak için gelen Nehir Nilay Işık da ekonomik sıkıntıdan dert yanarak şunları söyledi:

"Tereyağı, çeçil peyniri, kuymaklık peynir, kaymak ve çiğ süt satıyoruz. Tamamı doğal; kendi hayvanlarımızdan elde ediyoruz. Talep var ama insanlar almakta zorlanıyor. Bu işi 6 yıldır yapıyoruz. İlk yıllara kıyasla insanların alım gücü oldukça düştü. Evet, organik ürünlere güzel bir talep var, biz de bu talepten dolayı işletmemizi büyüttük ve buralara kadar geldik. Ancak ekonomik kriz nedeniyle insanlar ürünleri alamıyor, geçimlerini sağlayamıyor. Dolayısıyla biz de bu durumdan etkileniyoruz. Vatandaş alamayınca biz de ürünümüzü pazarlayamıyoruz."

Pazara alışverişe gelen bir Kemalpaşalı vatandaş, "Ucuzluk istiyoruz abi, her şey çok pahalı. Yardımlarla geçiniyoruz, Allah'a şükür diyoruz. Çalışmak istiyoruz ama yaşımız geçti artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kemalpaşa'da Pazar Fiyatları Tepkileri Topladı - Son Dakika

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