KEMANKEŞ 1 Test Sürecini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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KEMANKEŞ 1 Test Sürecini Başarıyla Tamamladı

KEMANKEŞ 1 Test Sürecini Başarıyla Tamamladı
28.06.2025 15:27
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Baykar'ın yapay zeka tabanlı mini füze KEMANKEŞ 1, testlerde havadaki hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi'nin test süreci başarıyla devam ediyor. KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Akıllı Seyir Füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamladı.

Hava hedefi imha görevinde tam isabet

KEMANKEŞ 1'in geliştirme ve entegrasyon süreci önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu ve Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezleri'nin koordinesinde gerçekleştirilen test için kanat altında taşıdığı 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında KEMANKEŞ 1'in sistem tanımlama, seyir, atış ve görsel dalış (hava hedefi imha) kabiliyetleri sınandı. Senaryo gereği 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesi ile başka bir dron tarafından taşınan hareketli hava hedeflerine yönelik atış gerçekleştirildi. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde KEMANKEŞ 1 füzeleri, belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Test kapsamındaki tüm görevleri başarıyla tamamlayan KEMANKEŞ 1'in, havadaki en küçük hedefleri dahi etkin şekilde etkisiz hale getirme kabiliyeti de doğrulanmış oldu.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KEMANKEŞ 1, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

Milli SİHA'ların vurucu gücü

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük İHA şirketi Baykar

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Havacılık, Savunma, İhracat, Güncel, Yerel, TİHA, Son Dakika

Son Dakika Yerel KEMANKEŞ 1 Test Sürecini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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