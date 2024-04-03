Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, mazbatasını aldı

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31 Mart yerel seçimlerini kazanan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Mazbatamızı aldık. Bundan sonra Kemer halkını daha iyi hizmetlerimizle buluşturacağız" dedi.

Kemer Belediyesi önünde yapılan programa, Başkan Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile eşi Hale Gül, CHP'den seçilen Kemer Belediyesi yeni meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sahneye önce meclis üyeleri davet edilerek kalabalığa tanıtıldı.

CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, kendilerine ve ekibine yaşattıkları mutluluktan dolayı vatandaşlara teşekkür ettiğini söyledi. Kendilerine güvenen vatandaşların güvenini boşa çıkarmayacaklarını ifade eden Barış, "Hep birlikte el ele vererek 5 yıl Kemer'i sosyal belediyecilik anlamında daha üst seviyelere çıkaracağız. Kemer için birlikte çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmasında, uzun bir seçim maratonunu geride bıraktıklarını söyledi. Topaloğlu, "Beş yaşındaki çocuktan tutun 90 yaşındaki ninelerimiz amcalarımız bize destek verdi. Kimisi dua etti, kimisi de el sallayarak bize destek verdi. Ufacık çocukların bile destek vermesi bizim için apayrı bir mutluluk. Bunlar benim yaşam sevincim. Çocukların gözlerinden, yaşlıların da ellerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Başkan Topaloğlu, Kemer halkının kendilerine 5 yıl daha görev verdiğine işaret ederek, "Mazbatamızı aldık. Bundan sonra Kemer halkını daha iyi hizmetlerimizle buluşturacağız. Pandemi, yangınlar, depremler, savaşlar oldu ama Kemer Belediyesi dimdik ayakta durdu ve yatırımlarına devam ediyor. Bizim geçim kaynağımız turizm. Sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu şekilde çalışacağız. Kemer'i daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. İlk önce Schwabach Parkı'na kadınlar kıraathanesi, Kuğulu Park'a da emekliler kıraathanesi yapacağız. Ayrıca Arslanbucak Mahallesi'ndeki Tepe Parkı da yenileyeceğiz. Daha modern hale getirip kendimiz çalıştıracağız. Sizleri seviyoruz" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, en büyük teşekkürü de her zaman yanında olan eşi Fikriye Topaloğlu'na etmek istediğini sözlerine ekleyerek eşi Fikriye Topaloğlu'nu sahneye davet etti. Burada eşi ile birlikte vatandaşları tekrar selamlayan Başkan Topaloğlu, " Fikriye Hanım'la biz aynı köydeniz. 1985 yılında Göynük'e geldiğimizde Fikriye Hanım ebeydi ben de öğretmendim. 2004 de bizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday ettiler. CHP en fazla 422 oy alabiliyor meclise hiç üye sokamıyormuş. Seçime girdik. Tabi Hanım 800'e yakın doğum yaptırmış kimseden de para almaz. Ben de okuttum. Dedim ki hanım slogan şu olsun, "Hanım doğurttu biz okuttuk oylar sandığa" dedik. Göynük halkı 422 olan oyu 2053 olarak verdi bir diğer seçim de oylarımız daha da arttı. Bakın geçen dönem DSP'ye 10 bin oy verdiniz. Bu yıl DSP'den aday olan arkadaş 200 oy aldı. Onun için bizim sorumluluğumuz çok fazla. Bir yanlış yaparsam önce hanım beni sorguya çeker" dedi.

Program sonrası Başkan Topaloğlu, belediye personeli ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA