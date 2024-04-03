Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerini kazanan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Mazbatamızı aldık. Bundan sonra Kemer halkını daha iyi hizmetlerimizle buluşturacağız" dedi.
Kemer Belediyesi önünde yapılan programa, Başkan Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile eşi Hale Gül, CHP'den seçilen Kemer Belediyesi yeni meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sahneye önce meclis üyeleri davet edilerek kalabalığa tanıtıldı.
CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, kendilerine ve ekibine yaşattıkları mutluluktan dolayı vatandaşlara teşekkür ettiğini söyledi. Kendilerine güvenen vatandaşların güvenini boşa çıkarmayacaklarını ifade eden Barış, "Hep birlikte el ele vererek 5 yıl Kemer'i sosyal belediyecilik anlamında daha üst seviyelere çıkaracağız. Kemer için birlikte çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmasında, uzun bir seçim maratonunu geride bıraktıklarını söyledi. Topaloğlu, "Beş yaşındaki çocuktan tutun 90 yaşındaki ninelerimiz amcalarımız bize destek verdi. Kimisi dua etti, kimisi de el sallayarak bize destek verdi. Ufacık çocukların bile destek vermesi bizim için apayrı bir mutluluk. Bunlar benim yaşam sevincim. Çocukların gözlerinden, yaşlıların da ellerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.
Başkan Topaloğlu, Kemer halkının kendilerine 5 yıl daha görev verdiğine işaret ederek, "Mazbatamızı aldık. Bundan sonra Kemer halkını daha iyi hizmetlerimizle buluşturacağız. Pandemi, yangınlar, depremler, savaşlar oldu ama Kemer Belediyesi dimdik ayakta durdu ve yatırımlarına devam ediyor. Bizim geçim kaynağımız turizm. Sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu şekilde çalışacağız. Kemer'i daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. İlk önce Schwabach Parkı'na kadınlar kıraathanesi, Kuğulu Park'a da emekliler kıraathanesi yapacağız. Ayrıca Arslanbucak Mahallesi'ndeki Tepe Parkı da yenileyeceğiz. Daha modern hale getirip kendimiz çalıştıracağız. Sizleri seviyoruz" diye konuştu.
Başkan Topaloğlu, en büyük teşekkürü de her zaman yanında olan eşi Fikriye Topaloğlu'na etmek istediğini sözlerine ekleyerek eşi Fikriye Topaloğlu'nu sahneye davet etti. Burada eşi ile birlikte vatandaşları tekrar selamlayan Başkan Topaloğlu, " Fikriye Hanım'la biz aynı köydeniz. 1985 yılında Göynük'e geldiğimizde Fikriye Hanım ebeydi ben de öğretmendim. 2004 de bizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday ettiler. CHP en fazla 422 oy alabiliyor meclise hiç üye sokamıyormuş. Seçime girdik. Tabi Hanım 800'e yakın doğum yaptırmış kimseden de para almaz. Ben de okuttum. Dedim ki hanım slogan şu olsun, "Hanım doğurttu biz okuttuk oylar sandığa" dedik. Göynük halkı 422 olan oyu 2053 olarak verdi bir diğer seçim de oylarımız daha da arttı. Bakın geçen dönem DSP'ye 10 bin oy verdiniz. Bu yıl DSP'den aday olan arkadaş 200 oy aldı. Onun için bizim sorumluluğumuz çok fazla. Bir yanlış yaparsam önce hanım beni sorguya çeker" dedi.
Program sonrası Başkan Topaloğlu, belediye personeli ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, mazbatasını aldı - Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerde yöneticilere 'dur' mesajı vererek gençlerin aktif olabileceğini gösterebileceklerini söyledi. Baş, Türkiye'nin değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istediklerini belirtti ve seçmenlere BTP'yi desteklemelerini çağrısında bulundu.
İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, seçim pankartına yazdığı 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazısıyla gündem olmuştu. Ancak seçimlere bir hafta kala Akın, adaylıktan çekileceğini duyurdu. Akın, pankartıyla farkındalık oluşturmak istediğini ve toplumsal bir farkındalığa dönüştürmek amacıyla bu adımı attığını belirtti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaretin ardından Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Geçit, seçimlerin önemine vurgu yaparak, Malatya'nın kalkınması için doğru karar verilmesi gerektiğini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı'nda Türkiye'de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; 'Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın' dedi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerini inceledi. Binlerce vatandaşın ve siyasetçinin katılması beklenen miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Kürtler üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlere göre, Kürt seçmenler, kimlik tartışmalarının yanı sıra şehrin günlük yaşamına ilişkin verilen hizmetler ölçeğinde de oy kullanma eğilimi gösterecek. Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “İmamoğlu'nun muhalefette olması, muhalefet blokunun güçlü lideri olması ve Kürt seçmeninin de Erdoğan ve iktidar karşıtı olması, bu oy geçişkenliğini kolaylaştırıyor. Kürtlerin İmamoğlu'na açtığı kredi hala devam ediyor gibi görünüyor” dedi. Yazar Emine Uçak Erdoğan da 2019 yılında başörtülü kadınların belediyenin hizmetlerinden dışlanıp dışlanmayacağı endişesi olduğunu ancak beş yıllık süreç içinde korkulacak bir şey olmadığının görüldüğünü bunun da oy tercihlerini etkileyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "Yeniden İstanbul" mitingine katılacak Erdoğan'ın emekliye 5 bin TL'lik seyyanen zammın da aralarında olduğu bir müjde verebileceği konuşuluyor. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir" dedi.
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor. Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor. 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney köyü yakınlarında yapılmak istenen mermer ocağına karşı toplanan köylüler Dünya Su Günü'nde eylem yaptı. Kocasu Deresi'nin tehlikede olduğunu belirten köylüler, suyun ve doğanın kirletilmesini istemediklerini vurguladı. Köy sakinleri, tarım arazilerinin ortasına kurulan mermer ocağının kapatılması için dava açtı. Eyleme destek verenler, mermer ocaklarının bölgedeki su kaynaklarını ve doğayı tehdit ettiğini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde yaptığı mitingde hizmetlerini anlattı ve gelecek projelerini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?