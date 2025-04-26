Kemer Belediyesi\'nde Atatürk Silueti Dikkat Çekiyor

Kemer Belediye binasının iç ve dış cephesinde tamamlanan tadilat çalışmalarının ardından dış cepheye Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'ye çıkış fotoğrafının silüeti yapıldı.

İç ve dış cephesinde dökülen ve eskiyen sıvaların tadilattan geçirildiği Kemer Belediye binasının içi ve dışı tamamen boyanırken, tamir gerektiren yerler de onarılarak daha estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Atatürk'ün Kocatepe'ye çıkışı belediye duvarında

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla, belediye binasındaki çalışmaların ardından belediyenin dış cephesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'ye çıkışı sırasında çekildiği bilinen fotoğrafının silüeti yapıldı. Işıklandırma çalışmalarıyla da ayrı bir görünüme kavuşan Atatürk silüeti, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin ana hizmet binasındaki tadilat çalışmaları tamamlandı. Boya çalışmalarının ardından da belediye girişinin yanında yer alan dış cepheye Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'da savaşı yönettiği Afyon Kocatepe'ye çıkış fotoğrafının silüetini yaptırdık. Hemen yanında da T.C. Kemer Belediyesi yazısı yer alıyor. Işıklandırma çalışmalarıyla hem Ulu Önder Atatürk'ün silüeti hem de Kemer Belediyesi yazısı ayrı bir görünüme kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA