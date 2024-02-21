Kemer Belediyesi Restoran ve Kafelerde Denetimlere Devam Ediyor - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Restoran ve Kafelerde Denetimlere Devam Ediyor

Kemer Belediyesi Restoran ve Kafelerde Denetimlere Devam Ediyor

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki restoran ve kafelerde hijyen, temizlik ve fiyat listeleri gibi konularda denetimler yapıyor.

21.02.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki restoran ve kafelerde denetimlere devam ediyor.

Belediye zabıta ekipleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunan restoran ve kafelerde yaptığı rutin kontroller kapsamında hijyen, genel temizlik, fiyat listeleri gibi konularda denetim yapıyor. Belediye ekipleri, belirlenen kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda da bulunuyor. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, belediye zabıta ekiplerinin halkın güvenli ve sağlıklı şekilde ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla denetimlere ara vermeden devam edecekleri belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kemer Belediyesi Restoran ve Kafelerde Denetimlere Devam Ediyor - Son Dakika
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