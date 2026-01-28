Kemer Belediyesi Taziye Evi hizmete girdi - Son Dakika
Kemer Belediyesi Taziye Evi hizmete girdi

28.01.2026 14:36  Güncelleme: 14:39
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Taziye Evi'ni ziyaret ederek cenaze sahiplerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Taziye Evi, erkek ve kadın girişleriyle birlikte çeşitli hizmet alanları sunuyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde Göynük Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kemer Belediyesi Taziye Evi hizmete girdi. Taziye Evi'ni kullanan vatandaşları ziyaret eden Başkan Topaloğlu, cenaze sahiplerine baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Göynük Mahallesi'nde eski okulun bahçesinde yapılan ve hizmete giren Taziye Evi'ni ziyareti sırasında Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Akın ve Ali Akar eşlik etti.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Göynük Mahallesi'nde eski okulun bahçesinde bir lojman vardı. Orayı Göynük Belediyesi döneminde biz kamulaştırmıştık. Gerekli düzenlemeleri yaparak burayı taziye evine dönüştürdük. Vatandaşlarımız burada her zaman hizmet alabilecek. Taziye Evi'ni kullanan ailemize de baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Erkek ve kadın girişlerinin ayrı olduğu Kemer Belediyesi Taziye Evi'nde masalar, sandalyeler, çay ocağı, iki tuvalet, abdest alma yerlerinin olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

