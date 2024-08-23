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Antalya'da Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında, Kemer Turizm Tanıtım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kemer olarak katılım sağlanması planlanan 2024-2025 turizm fuarları, sürdürülebilir turizm, 14. Phaselis Festivali, Liman Caddesi ve esnafı, Kemer bölgesi misafir memnuniyet anketi ve Kemer'de düzenlenecek olan enduro motosiklet yarışları hakkında konuşuldu.

Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmi Kemer'de daha fazla geliştirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı turizm fuarlarına Kemer olarak katılım sağlanması hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Liman Caddesindeki bazı kötü görüntülerin ortadan kaldırılması için yapılacak olan çalışmalar ve uygulanması planlanan projelerle ilgili de görüşüldü.

"Kemer'i hak ettiği yere ulaştıracağız"

Kaymakam Ahmet Solmaz, toplantıda yaptığı konuşmasında, Kemer'de oluşturulan Turizm Komitesinin işleyişi ve amaçları hakkında bilgiler verirken, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise tek amaçlarının Kemer'e ve turizme katkı sağlamak olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Kemer'i hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi.

Toplantıya, Kaymakam Solmaz'ın yanı sıra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanvekili ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer G- Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Şube Müdürü Halil Boran, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kemer Temsilcisi Mehmet Çokseyrek, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş ve Sürdürülebilir Turizm Uzmanı Işıl Düzgünçınar katıldı. - ANTALYA