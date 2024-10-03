Kenan Engin Yalova Kent Konseyi Başkanı - Son Dakika
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Kenan Engin Yalova Kent Konseyi Başkanı

Kenan Engin Yalova Kent Konseyi Başkanı

Kenan Engin, Yalova Kent Konseyi'nin yeni başkanı olarak seçildi. Seçim süreci detaylandırıldı.

03.10.2024 19:53
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Yalova Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'nda Kenan Engin başkanlığa seçildi.

Genel Kurul YTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurulu'n Divan Başkanlığını İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel yaptı. Kent Konseyi'nin başkanlık yarışına Mustafa Kandemir, Kenan Engin, Ali Çolakoğlu, Nurten Anıl ve Halit Okan katıldı. Seçimin ilk turunda Kenan Engin 80, Mustafa Kandemir 53, Nurten Anıl 33, Ali Çolakoğlu 31 ve Halit Okan ise 5 oy aldı.

3'te 2 oy çokluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Yeniden yapılan oylamada Kenan Engin 101, Mustafa Kandemir 75, Nurten Anıl ise 15 oy aldı. Böylelikle seçim üçüncü tura kaldı. Mustafa Kandemir, 3'u turda yarışmayacağını açıklaması üzerine yapılan açık oylamayla Kenan Engin başkanlığa seçildi.

Kenan Engin başkan seçilmesi sonrasında kürsüye gelerek kendisini destekleyen desteklemeyen tüm üyelere teşekkür ederek, "Ben Kenan Engin olarak sizlere verdiğim tüm sözlerin arkasındayım. Hiç kimse bana verdiği oydan pişmanlık duymayacak. Kent Konseyinde elimden geldiğince bir ağabey, bir kardeş, bir dost ve sizlere layık bir başkan olarak görev yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kenan Engin Yalova Kent Konseyi Başkanı - Son Dakika

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