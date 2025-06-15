Kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri güvenle tüketiyorlar - Son Dakika
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Yerel

Kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri güvenle tüketiyorlar

Kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri güvenle tüketiyorlar
15.06.2025 14:16  Güncelleme: 14:20
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Tepebaşı Belediyesi'nin gönüllü bahçelerinde üretim yapan Cemalettin Kök, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum.

Tepebaşı Belediyesi'nin gönüllü bahçelerinde üretim yapan Cemalettin Kök, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz sebzelerimizi güvenle tüketiyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan gönüllü bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede; 9 bin 66 metrekarelik Batıkent Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan 6 bin 300 metrekarelik Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 29 bin 900 metrekarelik Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve 7 bin 277 metrekarelik İki Eylül Gönüllü Bahçeleri toplam 374 vatandaşa hizmet veriyor.

Çeşitli sebze üretiyorlar

50 metrekarelik bahçelerinde tarımsal üretimler gerçekleştiren vatandaşlar, şehir hayatının getirdiği stres ve zihinsel yorgunluktan uzaklaşmanın da mutluluğunu yaşıyor. Çeşitli sebze ve meyve üretimleri gerçekleştirerek, ekip-biçerek bahçelerinde vakit geçiren Tepebaşı sakinleri, aynı zamanda kentteki çevrecilik ve yeşil alan kültürünü gelişmesine de katkı sağlıyorlar. Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan İki Eylül ve Mustafa Mansız Gönüllü Bahçelerinden hizmet alan vatandaşlar, kendilerine doğayla iç içe bir ortam sağlanmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürleri iletiyor.

"Burada zaman harika geçiyor"

İsmail Şen, "Burada zaman harika geçiyor. Bize bu imkanı sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Burada patlıcan, salatalık, biber çeşitleri, domates ekiyoruz. Akşamları sulamaya geliyoruz. Hafta sonu ailemizle geliyoruz. Bahçemizden ve komşularımızla mutluyuz. Burada günün olumsuz enerjisini atıyoruz" dedi.

"Çok memnunuz"

Vahap Yerlikaya, "Burada toprakla enerji alıyorum. Domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak yetiştiriyoruz. Katkısız, doğal. Gayet de verimli oluyor. Çok memnunuz. Ahmet Ataç'a bize bu hizmeti sunduğu için teşekkür ediyoruz. Ben burada geliyorum toprağa yatıyorum, enerjimi alıyorum" diye konuştu.

"Sebzelerimizi güvenle tüketiyoruz"

Cemalettin Kök, "Burada domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeleri yetiştiriyorum. Burada eski kaybolmuş komşuluklar kuruluyor. Bu bahçelerde samimiyet kuruluyor. Bize bu imkanı sağlayan Tepebaşı belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Zamanımız çok güzel geçiyor. Çok memnunum. Hasat verimi çok güzel oluyor. İstediğimiz verimi alabiliyoruz. Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz sebzelerimizi güvenle tüketiyoruz. Burada çiftçiliği ve tarımı da öğrenmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Stres atıyoruz"

Yüksel Doyuk, konuşmasında şunları söyledi:

"Domates, biber, soğan, marul her şeyi ektik. Burada zamanımız çok güzel geçiyor. Stresimizi atıyoruz, eğleniyoruz, rahatlıyoruz, yorgunluğumuz geçiyor. Tepebaşı belediye Başkanımız sağ olsun."

"Şehrin gürültüsünden kaçtım"

Kemal Çuracı, "Belediye başkanımıza böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. İstanbul'dan geldim, iki yıldır buradayım. Hemen hemen her gün buraya geliyorum. Şehrin gürültüsünden kaçtım. Burası benim için de ailem için de çok iyi oldu. Buraya ektiklerim ata tohumu. Ailecek geliyoruz, vakit geçiriyoruz. İstanbul'da bu imkanlar yoktu. Toprak benim için bir numara" diye anlattı.

"Emeği geçenlere teşekkür ederim"

Ramazan Teke ise, "Burası çok güzel. Doğal besinler yetiştiriyoruz, çok güzel oluyor. Çocuklarımız, torunlarımız geliyor. Belediye buraları çok şahane yapmış. Emeği geçenlere teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile gönüllü bahçelerini kullanmaya hak kazanan vatandaşlar 2 yıl boyunca bahçeye diledikleri ürünleri ekebildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri güvenle tüketiyorlar - Son Dakika

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