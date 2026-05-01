Kendilerini tanıyan da oldu tanıyamayan da: Alzheimer hastalarına anı terapisi

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde tedavi gören hastalar için gençlik fotoğraflarının kullanıldığı anlamlı bir terapi etkinliği gerçekleştirildi. Hastaların kendi gençlik fotoğraflarını izlediği anlarda duygu dolu anlar yaşandı. Bazı hastalar eski hallerini tanırken, bazıları ise hatırlamakta güçlük çekti.

"Ailelerin yükünü hafifletiyoruz"

Merkezin işleyişi ve uzman kadrosunun çalışmaları hakkında bilgi veren Merkez Sorumlusu Özge Mert, hem hastalara hem de hasta yakınlarına destek olduklarını anlattı. Hasta bakımının, özellikle Alzheimer sürecinde oldukça zor olduğuna dikkati çeken Mert, şunları kaydetti:

"Merkezimize başlangıç ve orta evre hastalarımızı alıyoruz. 3 gün başlangıç, 3 gün orta evre olmak üzere buradan hizmet alıyorlar. Onlar buradayken aile yakınları da kendi günlük yaşamlarında aktif olabiliyorlar. Sabah 09.00'da hastalarımızı servisle alıyor, sağlık takiplerini ve spor etkinliklerini yapıyoruz. Alanında uzman gerontolog ve ergoterapistimiz, ince motor becerilerini geliştirecek özel egzersizler hazırlıyor. Bu sayede hem hastalarımız kaliteli vakit geçiriyor hem de ailelerin yükünü almış oluyoruz."

"Gençlik fotoğrafları hem terapi oldu hem duygulandırdı"

Düzenlenen etkinliğin amacına ilişkin bilgi veren Özge Mert, çalışmanın hastalar için hafıza egzersizi olduğunu belirtti. Hastalara geçmişlerini hatırlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Mert, "Hastalarımızın geçmişini hatırlamalarını hedefledik. Bazen kendilerini tanıdılar, bazen tanımadılar. 'Bu kimdi? Burası neresi?' gibi sorularla egzersiz yapmış olduk. Hatırlayamayanlar oldu, hatırlayanlar oldu. Hatırlayıp duygulananlar oldu ama bu etkinlik hastalarımıza iyi geldi. Geri dönüşlerde çok iyi oldu. Bu videoyu çektikten sonra kendilerini izlettik. Hem eski halleri hem şimdiki halleri. Çok duygulandılar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE