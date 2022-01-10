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Kendisi küçük, becerisi büyük - Son Dakika

Kendisi küçük, becerisi büyük

10.01.2022 09:22
Kendisi küçük, becerisi büyük

Aydın'ın Efeler İlçesine bağlı Kırsal Alatepe Köyü'nde yaşayan ve Aydın merkezdeki Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi Bilal Karababa, yaşından büyük işleri beceriyor.

Aydın'ın Efeler İlçesine bağlı Kırsal Alatepe Köyü'nde yaşayan ve Aydın merkezdeki Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi Bilal Karababa, yaşından büyük işleri beceriyor. Okulun tatil olduğu günlerde derslerden arta kalan zamanını zeytin hasadı yaparak geçiren Bilal Karababa, bahçelerindeki zeytin ağaçlarını kendi başına hasat ediyor.

Zorunlu eğitimin 12. yıla çıkmasının ardından çocuklar için köylerde yaşamak avantaj oldu. Şehirlerde liseyi bitirinceye kadar iş tutamadığı için pek çok öğrenci herhangi bir meslek edinemezken köylerde yaşayan çocuklar ise iyi bir çiftçi olarak yetişmeye başladı. Eskiden incir ve zeytinin para etmemesi nedeniyle herkes çiftçilikte kaçarken, pandemiden sonra zeytinyağının kilosunun 50 TL'ye incirin ise 70 TL'ye kadar yükselmesi dağ köylerinde çiftçiliği ayrıcalıklı meslek haline getirdi.

Birkaç yıl öncesine kadar imkanları nedeniyle şehirlerde yaşamanın avantaj olduğunu ancak gelişen teknoloji ve ulaşımın kolaylaşması nedeniyle köy yaşantısının daha avantajlı hale geldiğini belirten Bilal Karababa, "Eskiden kütüphane, oyun parkı, internet, bilgisayar şehirdeydi. Şimdi köyde de oyun parkı var, internet sayesinde kütüphane evimize geldi. Köylerin eksikleri giderilince yaşamak için şehirden daha cazip hale geldi. Şehirde okuyoruz ama trafik sıkışıklığı yaşamadığımız için Aydın Şehir Merkezi'ndeki diğer arkadaşlarımızla aynı süre içinde okula ulaşıyoruz. Köyde yaşadığımız için derslerden arta kalan zamanlarımızda ailemizin işi ile meşgul olup bir yandan da meslek edinebiliyoruz" diyerek kendisinin de öğrenciliğin yanında çiftçilik gibi bir işi ve mesleği olduğunu söyledi.

Yetişkin bir insanın yaptığı işi kendi başına yapabilen 8. sınıf öğrencisi Bilal Karababa hayatından menün olduğunu söyledi. - AYDIN

Kendisi küçük, becerisi büyük
Kendisi küçük, becerisi büyük

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Efeler, Çiftçi, Hasat, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kendisi küçük, becerisi büyük - Son Dakika


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