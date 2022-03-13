Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi

13.03.2022 14:41
Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi

Erzurum Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.

Erzurum Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.

Bilim Merkezinde düzenlenen eğitime Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Tanfer burada yaptığı konuşmada, ilk yardımın önemine değinerek, ilk yardımın kaza veya acil durum yaşanan bölgede zor durumda kalan bireylere sağlık ekibi ulaşana kadar eldeki imkanlar kullanılarak müdahale edilmesi konusunda önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Tanfer, ilk yardımın hayat kurtarıcı olduğunu ya da kişinin durumunun daha kötüye gitmesini engellediğini vurgulayarak "Bir insanın hayatının kurtarmaktan daha kutsal bir şey olamaz. Kent Konseyi üyelerimizin farklı alanlarda eğitim almalarını sağlıyoruz. Acil Tıp Uzmanı Mustafa Algül bey ve Programa emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Acil Tıp Uzmanı Mustafa Algül ise kaza sonrasında bilinçsiz müdahalelerin kazazedenin hayatını riske attığına dikkati çekerek, ilk yardım eğitiminin önemine değindi.

Eğitim programı sonunda Başkan Tanfer, Algül'e el sanatları ürün takdim etti. - ERZURUM

Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi
Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi
Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi

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Kent Konseyi, İlk Yardım, Erzurum, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika


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