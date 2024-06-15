Kent protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Kent protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu

Adıyaman'da Kurban Bayramının Arefe Günü öncesinde il protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu.

15.06.2024 12:51
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Adıyaman'da Kurban Bayramının Arefe Günü öncesinde il protokolü şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramının Arefe günü öncesinde Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz, emniyet mensupları, jandarma personelleri, şehit aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Buradaki şehitlik ziyaretinden protokol üyeleri tarafından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Karanfil dağıtımı sonrası müftülük görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Önceki gün aldığı onur belgesi ve karnesiyle birlikte şehit ağabeyinin kabrine gelen ve burada ağlayan 10.sınıf öğrencisi Nehir Akıncı'yı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Talip Kurt tarafından teselli edildi. Yarbay Kurt, genç kızı teselli ederek Akıncı'nın gözyaşlarını sildi.

Yapılan duaların ardından il protokolü, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları tek tek ziyaret edildi. Burada da mezarlara karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Büyük afetten, büyük felaketten sonra dördüncü bayramımızın arefesinde kabristan ziyaretimizi gerçekleştirdi. Deprem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, şehitlerimizi kabirleri başında andık. Onlara dua ettik, burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diledik. Bayramlarını kutladık, tebrik ettik. Buruk bir bayram olsa da bayramlarını tebrik ettik. Bu büyük afet hafızalarımızdan silinmeyecek, hiçbir zaman hatıralarımızdan silinmeyecek. Ama bir şekilde de ayağa kalkıp yürümemiz yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir taraftan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatarak bir taraftan da bir daha böyle afetlerle karşılaşsak bile depreme karşı dirençli şehirler oluşturarak yolumuza, hayatımıza bakmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Her şehitliğe geldiğimiz de gerçekten 6 Şubatı tekrardan yaşıyoruz. Çok büyük bir yıkımın yaşandığı, çok sayıda şehidin olduğu bir ortamda bizlerde vatandaşlarımızın rahat etmeleri için bayramı hem şehitliklerde hem de kent genelinde huzur içerisinde geçirmeleri için her türlü tedbirleri aldık. Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Nöbetçi ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak. Tatil boyunca bütün ekiplerimiz halkımıza hizmet edecek. Bizler sahada olacağız. Bizler bu şehitlik bölgesinde bu önümüzdeki kısa süre içerisinde düzenlemelerde yapacağız ve şehitlerimizin huzur içerisinde olmaları için düzenlemeler yapacağız. Dün aslında Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımızda Adıyaman'daydı onunla yapmış olduğumuz toplantıda ben bütün şehitlerimizin isimlerinin sonsuza kadar yaşatmak adına kent meydanında bir anıt yapılmasının olmazsa olmazımız olduğunu söyledim. Bakanımızda bu konuya olumlu baktı inşallah kent meydanı projesinin tasarımında bütün şehitlerimizin isimlerini yaşatacak bir anıt yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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